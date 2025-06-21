"ترمس شاي صدئ" يتسبب في وفاة رجل.. احذر من هذا الأمر

كتب- أحمد الضبع:

توفي رجل خمسيني في تيوان بعد إصابته بتسمم مزمن بالرصاص، تبين لاحقا أن مصدره اليومي لم يكن سوى ترمس شاي صدئ استخدمه لأكثر من عقد دون أن يدرك الخطر الكامن داخله.

ووفقا لصحفية "ديلي ميل" البريطانية، بدأت أعراض صحية غامضة تظهر على الرجل قبل عام من وفاته، ما دفع الأطباء إلى إجراء تحاليل موسعة كشفت عن وجود نسب مرتفعة من المعادن الثقيلة في دمه، وعلى رأسها الرصاص، وهذا الاكتشاف دفع الطاقم الطبي إلى التوسع في البحث عن مصدر التسمم.

الصدمة الكبرى جاءت بعد التحقيق في عاداته اليومية، إذ تبيّن أن المتوفى كان يستخدم ترمسا معدنيا قديما ومهترئا، ظهرت عليه بوضوح علامات التآكل والصدأ، لكنه استمر في استخدامه لحفظ مشروباته الحمضية اليومية مثل القهوة والشاي والعصائر.

والأسوأ، بحسب الصحيفة، أن الترمس لم يكن مصنوعًا من مادة مقاومة للصدأ، وكان ينظف بشكل سطحي فقط دون تعقيم حقيقي.

وأوضح خبراء السموم أن التفاعل المستمر بين الصدأ والمشروبات الحمضية ساهم في تسرب كميات ضئيلة من الرصاص إلى السوائل، ومع التكرار اليومي على مدار سنوات، تراكمت السموم في جسده، ومع إصابته لاحقا بعدوى رئوية حادة، لم يتمكن جهازه المناعي المنهك من مقاومتها، ليفارق الحياة بعد أشهر من التشخيص الأولي.

الحادثة أثارت موجة واسعة من التحذيرات في الأوساط الصحية والإعلامية، إذ شدد الأطباء على ضرورة الانتباه لحالة الأواني المعدنية المستخدمة يوميًا، خاصة تلك المخصصة لحفظ المشروبات.

ونصح الخبراء باعتماد ترمس مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ من نوع 304، وتجنب تعبئته بمشروبات حمضية لفترات طويلة، مع استبداله كل سنتين أو ثلاث كحد أقصى، حتى وإن بدا في حالة جيدة من الخارج.

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