غيرت مفاهيم الجمال.. 10 صور لأول عارضة أزياء بوزن زائد

كتبت: أسماء العمدة

آشلي غراهام ليست مجرد عارضة أزياء ناجحة، بل هي شخصية مؤثرة وملهمة ساهمت بشكل كبير في تغيير نظرة المجتمع وصناعة الأزياء لمفهوم الجمال، وألهمت الكثيرين لتقبّل أجسادهم والثقة بأنفسهم.

آشلي غراهام (Ashley Graham):

لعبت دورًا كبيرًا في جعل صناعة الأزياء الخاصة بالأحجام الزائدة أكثر بروزًا، وظهرت على أغلفة مجلات مثل “فوغ” و”Swim Illustrated”.

كل واحدة من هؤلاء العارضات ساهمت في تغيير مفاهيم الجمال وكسر الصورة النمطية في عالم الموضة، مما فتح الباب أمام تمثيل أوسع وأكثر واقعية لتنوع أشكال الجسم.

وكانت آشلي غراهام أكثرهن شهرة، فخلال السنوات العديدة الماضية، أصبحت الوجه الذي يمثل الحركة الإيجابية تجاه شكل الجسم.

آشلي غراهام هي عارضة أزياء أمريكية بارزة، اشتهرت بكونها من أوائل وأشهر عارضات الأزياء ذات الوزن الزائد (plus-size) اللاتي حققن نجاحًا واسعًا وشهرة عالمية.

ظهورها على أغلفة المجلات العالمية:

ظهرت على أغلفة العديد من المجلات المرموقة مثل Vogue، Harper’s Bazaar، Glamour، Elle الفرنسية، وSports Illustrated Swimsuit Issue، مما يُعتبر إنجازًا كبيرًا لعارضة أزياء بوزن زائد.

كما ظهرت في العديد من البرامج التلفزيونية والمقابلات، وتستخدم منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع جمهورها ومشاركة رسائلها حول الثقة بالنفس وتقبّل الذات.

أعمالها ومؤلفاتها:

كتبت كتابًا بعنوان A New Model: What Confidence, Beauty, and Power Really Look Like (نموذج جديد: كيف تبدو الثقة والجمال والقوة حقًا)، والذي يتناول تجربتها ورحلتها في عالم الموضة ورسائلها حول إيجابية الجسد. كما ألّفت كتابًا للأطفال بعنوان A Kids Book About Beauty (كتاب للأطفال عن الجمال).

جوائز وتكريمات:

حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات تقديرًا لعملها في مجال الموضة ونشاطها في تعزيز إيجابية الجسد، مثل جائزة Glamour Award for The Body Activist وجائزة Shorty Award for Best in Activism.

اقرأ أيضًا:

حسام موافي يحذر من عرض خطير: اذهب إلى الطبيب فورا عند ظهوره

بعد وفاة الفنانة السورية سمر عبد العزيز.. 6 علامات تكشف الإصابة بسرطان الثدي

بعد واقعة طفل البحيرة .. نصائح لتعليم طفلك حماية نفسه من التحرش

6 أبراج ستستعيد حقوقها قبل نهاية 2025.. "هتروق وتحلى"

"ترامب داخل تابوت".. حقيقة نبوءة مسلسل "عائلة سيمبسون" المثيرة للجدل