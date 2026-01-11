شيخ الأزهر يعزي رئيس قطاع المعاهد في وفاة والدته

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، واالدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، في وفاة والدتهما الكريمة.

ودعا شيخ الأزهر، المولى -عز وجل- أن يتغمَّدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسُّلوان. {إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.