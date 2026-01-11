إعلان

شيخ الأزهر يعزي رئيس قطاع المعاهد في وفاة والدته

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

10:41 م 11/01/2026

الدكتور أحمد الطيب

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، واالدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، في وفاة والدتهما الكريمة.

ودعا شيخ الأزهر، المولى -عز وجل- أن يتغمَّدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسُّلوان. {إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر شيخ الأزهر يعزي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور مصطفى عبد الغني الشيخ أيمن عبد الغني

