"النهوض بالإعلام".. نشوة عقل تكشف أولويات عملها في البرلمان بعد تعيينها

كتب- عمرو صالح:

10:34 م 11/01/2026 تعديل في 10:46 م

الدكتورة نشوى عقل أستاذة الإعلام

كشفت الدكتورة نشوى عقل أستاذة الإعلام عن أولوية عملها تحت قبة البرلمان، وذلك عقب قرار تعيينها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن قائمة التعيينات التي تضم 28 عضوًا.

وقالت "عقل"، في لمصراوي، إن أولوية عملها خلال الفترة المقبلة سترتكز على النهوض بالإعلام ووضعه في نصبه المستحق ليكون يد بيد مع الدولة المصرية لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية في التنمية المستدامة والنهوض بالمستوى المعيشي للمواطنيين.

ووجت الدكتورة نشوى عقل، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تعيينها بالمجلس معربة عن أمنيتها بان تكون قدر للثقة التي منحت لها من القيادة السياسية في العمل على مصلحة الوطن والمواطن.

