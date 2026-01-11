إعلان

متحدث الوزراء: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحولت لوجهة استثمارية عالمية

كتب : داليا الظنيني

10:46 م 11/01/2026

المستشار محمد الحمصاني

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن افتتاح المشروعات الجديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحمل رسالة واضحة باستمرار الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العامة للمنطقة، مع دعم حكومي كامل لعملية التطوير الشامل، مشيرًا إلى أن المنطقة تحولت إلى نموذج جاذب للاستثمار في مصر والمنطقة بأكملها.

وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن المنطقة نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة، مضيفًا أن ضخ مليارات الجنيهات في البنية التحتية خلال السنوات الماضية جعلها واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية على المستوى الإقليمي.

تابع المتحدث باسم الحكومة، أن الاستثمارات متنوعة وتركز على قطاعات استراتيجية حيوية للاقتصاد المصري، وعلى رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا أن افتتاح مصنع جديد لإنتاج مكونات الطاقة المتجددة إلى جانب مصانع أخرى تنتج سلعًا تامة الصنع أو مدخلات إنتاج يعزز الصناعة الوطنية.

وأكد الحمصاني أن بعض هذه المشروعات تخصص نحو 70% من إنتاجها للتصدير و30% للسوق المحلي، مشيرًا إلى أن افتتاح 9 مصانع جديدة يوفر نحو 2700 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى آلاف الفرص غير المباشرة، ما يعكس الأثر الإيجابي الكبير على سوق العمل المصري.

أشار المتحدث إلى أن هذه الإنجازات تؤكد الثقة المتزايدة في المنطقة الاقتصادية كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام، مشددًا على أن الدعم الحكومي المستمر سيفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات والفرص في الفترة القادمة.

