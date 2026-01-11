عمرو حمزاوي: التنافس الأمريكي الصيني والروسي يعكس هشاشة النظام الدولي

أكد الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، أن العالم يمر حاليًا بمرحلة فوضى غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن المفاجآت والتوترات الدولية لن تختفي قريبًا بل ستستمر في التصاعد نتيجة تزامن الصراعات متعددة الأبعاد.

وقال حمزاوي خلال لقاء مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، إن الأحداث الأخيرة، مثل التنافس الأمريكي على فنزويلا، تعكس صراعًا استراتيجيًا حول الطاقة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن واشنطن تسعى لإعادة شركاتها إلى صناعة النفط في بلد غني بالموارد مثل فنزويلا.

تابع حمزاوي، أن هذه الصراعات ليست معزولة، بل تتكرر على محاور متعددة، مؤكدًا أن التنافس الأمريكي الروسي على الطاقة والصراع الأمريكي الصيني على السيطرة على التكنولوجيا العالمية يكشفان هشاشة النظام العالمي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية، مشيرًا إلى أنه يواجه اليوم انهيارًا تدريجيًا مع تزايد النزاعات الاقتصادية والسياسية.

وأكد حمزاوي أن الحلول لأي نزاع عالمي ستكون سياسية في الأساس، لافتًا إلى ضرورة وضع قواعد تنظيمية واضحة للتنافس الدولي في مجالي الطاقة والتكنولوجيا، لضمان استقرار الأسواق العالمية وتفادي التصعيد العسكري أو الاقتصادي.

أشار الدكتور عمرو حمزاوي إلى أن العالم يمر بمرحلة حساسة تتطلب وعيًا دوليًا مشتركًا وإدارة حكيمة للصراعات، معربًا عن أن استمرار الفوضى سيؤثر بشكل مباشر على التنمية والاقتصاد العالميين.