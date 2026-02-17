إعلان

أمن الجيزة ينهي بلطجة "الزجاج الفارغ" بإمبابة

كتب : محمد شعبان

09:35 م 17/02/2026

سيدة وابنتها متهمتين بسب جارتهما في إمبابة

تحرك سريع من الأجهزة الأمنية بالجيزة استجابة لتضرر سيدة من جارتها وابنتها بمنطقة إمبابة. السيدة ظهرت في مقطع فيديو تتعرض للسب على يد الجارة وابنتها انتهاء بإلقاء زجاجات فارغة عليها.

مشاجرة بالزجاج الفارغ

وتمكن رجال المباحث من تحديد المجنى عليها (مالكة محل – مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة)، وبسؤالها قررت بتضررها من جارتها وابنتها لقيامهما بالتعدى عليها بالسب وإلقائهما زجاجات فارغة عليها لخلافات الجيرة.

أمكن تحديد وضبط المشكو في حقهما (ربة منزل وابنتها – مقيمتان بذات الدائرة)، واعترفتا بارتكاب الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

"جالي غرفة الفندق".. ماذا قالت الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير؟

سقوط لص الهواتف

في سياق آخر، ألقى ضباط مباحث العجوزة القبض على عنصر جنائي متهم بسرقة هاتف وبطاقة دفع إلكترونية من طالب بأسلوب المغافلة واعترف المتهم بارتكابه الواقعة وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

مشاجرة الجيزة مشاجرة إمبابة لص الهواتف جريمة العجوزة

