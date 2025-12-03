فلوس ونجاح في انتظارهم.. توقعات مواليد برج الثور في 2026

يستعد مواليد برج الثور لعام 2026، المتوقع أن يحمل لهم فرصا جديدة وتغييرات ومفاجآت غير متوقعة على كافة الأصعدة.

وفقًا لموقع "indastro "، نستعرض لكم فيما يلي أبرز توقعات الأبراج الفلكية لمواليد برج الثور لعام 2026، على الصعيد المهني والمالي والعاطفي.

برج الثور على الصعيد المهني في 2026

يتوقع لمواليد برج الثور عاما مليئا بالفرص المهنية والازدهار المالي، مع بداية العام، تظهر أمامكم فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى، الحصول على ترقيات ومكافآت.

بعد شهر يونيو، ستزداد فرصكم المهنية، مع إمكانية اتخاذ قرارات مهمة لدعم مسيرتكم، العام مناسب أيضا لتوسيع شبكة علاقاتكم وزيادة شهرتكم، وتتسارع المكاسب المالية بعد منتصف العام بفضل تأثير كوكب المشتري.

سيواجه مواليد برج الثور بعض التقلبات في أبريل ومايو، لكنهم سيستعيدون توازنهم بعد يونيو، أما الأشهر الأخيرة من العام، ستجلب لهم نجاحا كبيرا.

برج الثور على الصعيد المالي لعام 2026

سيكون عام 2026 عاما جيدا لمواليد برج الثور من الناحية المالية، حيث يتوقع أن يشهدوا استقرارا ومكاسب واضحة، كما أن العام مناسب لتوسيع الأعمال أو بدء مشروع جديد.

ورغم أن تأثير كوكب "زحل" يؤخر بعض الأرباح، فإن النتيجة ستكون مكاسب قوية بعد بذل مزيدا من الجهد.

خلال النصف الأول من العام، يمكنكم توفير المال والاستثمار في الذهب، أو صناديق الاستثمار، أو الودائع الثابتة، أو مشروع جديد، لكن يجب الانتباه جيدا عند شراء العقارات لأن بعض التفاصيل تسبب تعقيدات غير ضرورية.

برج الثور على الصعيد العاطفي في 2026

في عام 2026 يمر مولود برج الثور بتغييرات مهمة في حياته العاطفية، حيث يواجه صعوبة في التوفيق بين شريك حياته ومسؤولياته المهنية، ما يجعل الشريك يشعر بالإهمال، خاصة خلال فترات تراجع زحل والمشتري، لكن مع مرور الوقت يتحسن الوضع تدريجيا، وتختفي الخلافات، لتعود العلاقة إلى الاستقرار من جديد.

أما العزاب، ستكون لديهم فرص جيدة للتعرف على شريك مناسب، ويعود بعضهم إلى علاقة قديمة تنتهي بالزواج خلال 2026.



