لا يقتصر تعلم اللغات على الهواية أو التميز الشخصي، بل يفتح أبوابا واسعة لفهم ثقافات وشعوب مختلفة.

لكن في المقابل، توجد لغات تعد تحديا حقيقيا للمتعلمين بسبب تعقيد قواعدها أو نطقها أو نظام كتابتها.

ووفقا لموقع Wonderslist، هناك لغات يصنفها خبراء ضمن الأصعب عالميا من حيث الاكتساب والتعلم.

الفارسية

لغة هندوأوروبية تستخدم في إيران وأفغانستان وطاجيكستان، ويصل عدد متحدثيها إلى نحو 110 ملايين شخص.

ورغم بساطة بعض قواعدها، فإن نظام الكتابة واختلاف المفردات يمثلان عائقا أمام الدارسين الجدد.

الهولندية

لغة جرمانية غربية تستخدم في هولندا وبلجيكا وسورينام، ولها وضع رسمي في عدة مناطق أوروبية.

ورغم قربها من الإنجليزية والألمانية، فإن نطقها وقواعدها الصوتية يسببان صعوبة للمتعلمين.

التاجالوج

تنتمي إلى عائلة اللغات الأسترونيزية، ويتحدث بها نحو ربع سكان الفلبين.

وتتميز ببنية نحوية مختلفة عن اللغات الأوروبية، ما يجعل استيعابها صعبا على كثير من المتعلمين.

الدانماركية

يتحدث بها أكثر من 6 ملايين شخص، وتكمن صعوبتها في النطق واختزال الأصوات، ما يجعل فهم الكلمات المنطوقة أصعب من قراءتها.

الكورية

اللغة الرسمية في كوريا الشمالية والجنوبية، ويتحدث بها أكثر من 80 مليون شخص.

وتختلف جذريا في بنيتها ونظامها الكتابي عن معظم اللغات، وهو ما يرفع مستوى التحدي أمام الدارسين.

الإندونيسية

تعد لغة التواصل المشتركة في الأرخبيل الإندونيسي، وتنتشر في واحدة من أكثر دول العالم كثافة سكانية.

والتحدي الأكبر فيها يرتبط ببعض التراكيب واستخدامات المفردات المحلية المتنوعة.

الكرواتية

لغة سلافية تستخدم في كرواتيا ودول مجاورة مثل البوسنة والجبل الأسود.

وتتميز بتصريفات متعددة وحالات إعرابية تزيد من صعوبة إتقانها.

السلوفينية

إحدى اللغات السلافية الجنوبية ويتحدث بها أكثر من 2.5 مليون شخص، وهي لغة رسمية في الاتحاد الأوروبي.

