الجيش الأمريكي يكمل نقل 5700 من محتجزي داعش من سوريا إلى العراق

(د ب أ)

قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي اليوم الجمعة إن الجيش الأمريكي أكمل نقل الآلاف من محتجزي تنظيم داعش من سوريا إلى العراق، حيث من المنتظر أن يمثلوا للمحاكمة مستقبلا، حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن عملية النقل التي انطلقت منذ 21 يناير الماضي، شهدت نقل القوات الأمريكية لأكثر من 5700 رجلا بالغا من المشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش من منشآت احتجاز في سوريا إلى العراق، وفقا لوكالة (أ ب).

وتم نقل السجناء إلى العراق بناء على طلب بغداد، وهي خطوة رحب بها التحالف الدولي لمحاربة داعش، بقيادة الولايات المتحدة الذي حارب لسنوات ضد التنظيم.

وقال الأدميرال برادفورد كوبر، قائد القيادة المركزية: "إننا نثمن قيادة العراق وإقرارها بأن نقل نقل المحتجزين ضروري من أجل الأمن الإقليمي"، بحسب وكالة (أ ب).

وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، رافق الجيش الأمريكي محتجزين من 60 جنسية مختلفة من سجون في شمال شرقي سوريا تديرها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة، إلى بغداد.

وساعدت عمليات النقل في تهدئة المخاوف من أن تؤدي جولات القتال التي نشبت مؤخرا في سوريا بين القوات الحكومية و(قسد) إلى تمكين سجناء تنظيم داعش من الفرار من معسكرات الاحتجاز هناك والانضمام إلى خلايا مسلحة نائمة.

قال المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، أحمد لعيبي في وقت سابق من اليوم، إن "الإجراءات الحكومية بخصوص نقل الإرهابيين من سوريا الى العراق سليمة"، لافتا الى أن "عدد الإرهابيين الذين تم نقلهم حتى الآن بلغ 5064 إرهابياً، من بينهم أكثر من 270 عراقياً، وأكثر من 3 آلاف سوري الجنسية والعدد المتبقي من جنسيات أخرى".

وأشار الى أنه "تم وضع جميع الارهابيين في سجن واحد، وسيتم التحقيق معهم ومحاكمتهم وفق القانون العراقي"، مبيناً أن "العراق عنصر أساسي في التحالف الدولي لمحاربة داعش، وان استضافة العراق لهؤلاء الإرهابيين وحجزهم تم وفقا لطلب من التحالف الدولي".

وأضاف أن "وزير العدل خالد شواني أكد أن الإجراءات المتخذة بشأن هؤلاء الإرهابيين تمت بالتنسيق مع التحالف الدولي"، مؤكدا أن "عملية إطعام عناصر داعش الإرهابي يتكفل به التحالف الدولي وليس العراق".

ويستعد العراق لاستقبال 7 آلاف من عناصر داعش المعتقلين في السجون السورية على دفعات ، وقد وصلت الدفعة الأولى التي تضم 150 من عناصر داعش في السادس والعشرين من يناير الماضي 2026.