زاهي حواس يكشف حقيقة برديات الفاتيكان وعلاقتها بالحضارة المصرية القديمة

كتب : حسن مرسي

07:04 م 13/02/2026

الدكتور زاهي حواس

نفى الدكتور زاهي حواس ما يتردد حول بناء كائنات فضائية للحضارة المصرية القديمة.

وأكد حواس خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" عدم وجود أي برديات بالفاتيكان تدعم هذه الادعاءات، مشددًا على ضرورة توخي الدقة العلمية.

ووصف حواس الأنباء المتداولة عن وجود "وادي الملوك الثاني" بأنها تخاريف محضة موضحا أن محاولات البعض لإثبات وجود كنوز ذهبية أو آثار غارقة تعكس هوسًا أجنبيًا، مشيرًا إلى رصده قطعًا مفبركة عرضت عليه شخصيًا.

وتابع: علم المصريات يرتكز على حقائق ملموسة لا أوهام.

ودعا حواس إلى الحذر من الانسياق وراء قصص الخيال العلمي التي تحاول سلب المصريين إنجازهم الحضاري، مؤكدًا أن الأهرامات بناء مصري خالص.

زاهي حواس يكشف حقيقة برديات الفاتيكان وعلاقتها بالحضارة المصرية القديمة
