ظل مثلث برمودا، الواقع في المحيط الأطلسي الشمالي، لعقود طويلة عنوانا للغموض والأساطير، بعدما ارتبط اسمه بحوادث اختفاء سفن وطائرات دون تفسير واضح.

وبين روايات تتحدث عن "قوى خارقة" وأخرى تشير إلى كائنات فضائية، يقدم العلم تفسيرات أكثر واقعية تستند إلى طبيعة المنطقة الجغرافية والمناخية.

وفقا لمجلة "wodnesprawy"، يقع مثلث برمودا بين الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة، وجزر برمودا، وجزر الأنتيل الكبرى، ويعتبر من أكثر المناطق الغامضة حول العالم.

ورغم شهرته الواسعة، فإنه لا يظهر على الخرائط الرسمية، كما لا تعترف به الجهات الجغرافية الأمريكية كمنطقة محددة، ما يؤكد أن تسميته أقرب إلى وصف إعلامي منه إلى تصنيف جغرافي معتمد.

ظروف مناخية معقدة

المنطقة معروفة بتقلباتها الجوية السريعة، حيث تتشكل عواصف مفاجئة وأعاصير مدارية، إضافة إلى تغيرات حادة في تيارات المحيط.

وهذه الظروف قد تربك أنظمة الملاحة، خصوصا في الماضي قبل تطور تقنيات الرصد الحديثة، ما يزيد احتمالات الأخطاء وفقدان الاتجاه.

ظواهر طبيعية خطرة

وتشير دراسات إلى أن المنطقة تشهد أحيانا موجات عاتية وعواصف محلية قصيرة العمر لكنها شديدة التأثير، ما قد يعرض السفن والطائرات لمخاطر مفاجئة.

كما أن التيارات القوية، مثل تيار الخليج، قادرة على تغيير مسار الحطام بسرعة، ما يصعب عمليات البحث والإنقاذ.

نشاط جيولوجي ومغناطيسي

ويقع المثلث في نطاق يشهد نشاطا جيولوجيا تحت الماء، بما في ذلك هزات أرضية طفيفة قد تؤثر على استقرار السطح البحري.

كذلك تحدث في بعض أجزائه تغيرات في المجال المغناطيسي للأرض، وهو ما قد يؤدي إلى انحرافات في قراءة البوصلة، خاصة في حال غياب أجهزة الملاحة المتطورة.

بين الأسطورة والحقيقة

ورغم استمرار جاذبية القصة في الثقافة الشعبية، فإن أغلب الباحثين يجمعون على أن حوادث الاختفاء تعود إلى عوامل طبيعية وبشرية متداخلة، لا إلى قوى خارقة.

فالمثلث، في نهاية المطاف، جزء من محيط واسع يخضع لقوانين الطبيعة، لا للأسرار الغامضة.

