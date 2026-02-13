ينشغل معظم الناس بحجز التذاكر واختيار الفندق وتخطيط المزارات السياحية، لكن ما لا ينتبه إليه كثيرون هو القوانين المحلية التي قد تبدو غريبة أو غير متوقعة للزائر.

وبعض الدول تفرض قواعد صارمة على سلوكيات يومية عادية، وقد يؤدي تجاهلها إلى غرامات أو مساءلة قانونية.

ووفقا لموقع Times of India، هذه مجموعة من أغرب القوانين التي ما زالت مطبقة في دول حول العالم.

الكعب العالي ممنوع في مواقع أثرية باليونان

تحظر اليونان ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي في عدد من المواقع الأثرية، لحماية الأرضيات القديمة من التلف والخدوش، ضمن إجراءات الحفاظ على التراث التاريخي.

الدوس على العملة جريمة في تايلاند

تحمل العملة التايلاندية صورة الملك، الذي يحظى باحترام كبير.

ولذلك يعد الدوس على الأوراق أو العملات المعدنية تصرفا مهينا قد يعرض صاحبه لمساءلة قانونية.

حظر الملابس المموهة في بعض دول الكاريبي

تمنع عدة دول في منطقة الكاريبي ارتداء الملابس ذات الطابع العسكري المموه، حتى للأطفال، في أماكن مثل باربادوس وجامايكا وسانت لوسيا، حيث يقصر هذا النمط على القوات النظامية.

فاكهة الدوريان ممنوعة في وسائل النقل

تحظر فاكهة الدوريان في وسائل النقل العام في إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة بسبب رائحتها النفاذة جدا.

ورغم قيمتها الغذائية العالية، فإن نقلها في الحافلات والقطارات يعد مخالفة في بعض المناطق.

قيود صارمة على مضغ العلكة في سنغافورة

تفرض سنغافورة قيودا مشددة على بيع ومضغ العلكة، ولا يسمح بها إلا في حالات طبية محددة وبوصفة.

ويأتي ذلك ضمن سياسات الحفاظ على النظافة العامة.

إطعام الحمام محظور في البندقية

في مدينة البندقية الإيطالية يمنع إطعام الحمام، خصوصا في ساحة سان ماركو الشهيرة.

وتفرض السلطات غرامات على المخالفين، لأن تجمع الطيور يتسبب في إتلاف التماثيل والواجهات الرخامية للمباني التاريخية.

