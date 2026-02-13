الممثل الأعلى عضو المكتب التنفيذي في غزة يطالب حماس بالتخلي عن السلاح

الممثل الأعلى عضو المكتب التنفيذي في غزة، نيكولاي

طالب الممثل الأعلى عضو المكتب التنفيذي في غزة، نيكولاي ملادينوف بتسليم السلطة المدنية داخل القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

وقال نيكولاي ملادينوف، اليوم الجمعة، إنه يجب رفع مستوى المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.

وشدد الممثل الأعلى عضو المكتب التنفيذي في غزة، على ضرورة انتشار القوات الفلسطينية في غزة، من أجل أن تكون قادرة على تأمين الأرض بمساعدة قوة الاستقرار الدولية، لافتًا إلى أنه يجب معالجة المسألة الأمنية المتعلقة بالأسلحة حتى يمكن إعادة إعمار غزة بطريقة مستدامة.

وأضاف الممثل الأعلى عضو المكتب التنفيذي في غزة: "نأمل أن تحكم اللجنة الانتقالية غزة قريبا بالتعاون مع السلطة الفلسطينية".

كما طالب الممثل الأعلى عضو المكتب التنفيذي في غزة، حركة المقاومة الإسلامية حماس، بضرورة التخلي عن جزء كبير من أسلحتها حتى يتمكن مجلس السلام من المضي قدما إلى مرحلة يمكن لإسرائيل أن تنسحب فيها إلى الخط الأصفر.

وأوضح الممثل الأعلى عضو المكتب التنفيذي في غزة، أن التسوية السياسية للقضية الفلسطينية تتطلب مفاوضات وقيادة فلسطينية واحدة على كامل الأراضي المحتلة.