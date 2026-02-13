آبل تعلن عن إطلاق آيفون جديد احتفالا بالذكرى الـ50 لتأسيسها

أكد تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة Apple، أن الشركة تعتزم إحياء الذكرى الخمسين لتأسيسها خلال عام 2026، مشيرا إلى أن المناسبة ستتزامن مع طرح جهاز آيفون جديد وصفه بأنه "ابتكار مهم" في مسيرة الشركة.

وتأسست آبل عام 1976 في ولاية كاليفورنيا، ومن المقرر أن يمثل عام 2026 مرور خمسة عقود على تأسيس واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا تأثيرا في العالم.

وفي تصريحات نقلتها منصات تقنية عدة، من بينها الموقع الرسمي للشركة، قال كوك: "سنحتفل باقتراب الذكرى الخمسين لتأسيس آبل"، مؤكدا أن الشركة تعد مبادرات خاصة لإحياء هذه المحطة التاريخية، دون الكشف عن تفاصيل محددة بشأن طبيعة الفعاليات أو المنتجات المرتقبة.

آيفون جديد بمواصفات متقدمة

تزامنا مع هذه المناسبة، أفادت تقارير تقنية، من بينها ما نشره موقع 9to5Mac، بأن آبل تعمل على تطوير هاتف آيفون جديد سيطرح في 2026 ضمن سياق الاحتفال.

وأشار تقرير لوكالة Bloomberg إلى أن الجهاز المرتقب قد يمثل نقلة نوعية في سلسلة هواتف آيفون، مع توقعات بتضمينه تقنيات متقدمة في مجالات العرض، وأنظمة الحماية، وتكامل الذكاء الاصطناعي، وفق مصادر مطلعة تحدثت للصحافة المتخصصة.

تركيز متزايد على الذكاء الاصطناعي

بحسب ما أوردته تقارير تقنية عالمية، تركز آبل في المرحلة المقبلة على تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي ضمن نظام iOS، بما يشمل تطوير أدوات متقدمة لمعالجة الصور، وتحسين التفاعل الصوتي، وإدارة المهام اليومية بشكل أكثر كفاءة.

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الشركة لتعزيز تجربة المستخدم، مع الحفاظ على معايير الخصوصية والأمان التي تضعها في صدارة أولوياتها.

تصريحات رسمية حول المستقبل

وفي مقابلة نقلها موقع AppleInsider، قال تيم كوك: "آبل ستحتفل بمرور خمسين عاما وستقدم تقنيات جديدة تدعم مكانتها الابتكارية"، مضيفا: "نواصل العمل على أجهزة وبرمجيات تمثل علامة فارقة في الصناعة التقنية".

وشدد على أن استراتيجية الشركة تقوم على مواصلة الاستثمار في البحث والتطوير، مؤكدا العمل على تقديم تجربة مميزة مع الجيل القادم من آيفون.