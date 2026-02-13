إعلان

سيدة تتهم طليقها بالتشهير وضرب أبناءها.. وأمن الدقهلية يتدخل

كتب : مصراوي

02:48 م 13/02/2026

صاحبة الفيديو

كشفت تحريات المباحث ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء القائمة على النشر بتشهير طليقها بها وتهديدها بالإيذاء والزعم بتواطؤ أحد رجال الشرطة معه بالدقهلية.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر "متواجدة خارج البلاد" وباستدعاء والدتها وسؤالها قررت نشر ابنتها المقطع لتضررها من طليقها (عامل – مقيم بدائرة المركز)؛ لتشهيره بها وتهديدها والتعدى عليها وأبنائها بالسب لخلافات زوجية بينهما.

وأفادت الأم بسابقة تحرير ابنتها محضرًا ضده بتاريخ 4 الجارى فى ذات الشأن بتعديه عليها وأبنائها، ونفت ما ورد بالشكوى من تواطؤ أحد رجال الشرطة مع الأخير.

أمكن ضبط المشكو فى حقه، ونفى ما نسب إليه، وعلل ادعاء والدة الشاكية لوجود خلافات بينه وبين طليقته وتولت النيابة العامة التحقيق.

تشهير فيديو طلاق تهديد سب الدقهلية

