"اتصوروا صدفة".. الداخلية تنفي تعرض سيدة وكريمتها للتهجم على أرض بالإسكندرية

كتب : مصراوي

07:32 م 13/02/2026

وزارة الداخلية

كتب- صابر المحلاوي:
كشفت جهود وزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبين عدم صحة ما أُثير حول تهجم بعض الأشخاص على قطعة أرض وتعديهم على سيدة وكريمتها بالإسكندرية.

وأوضحت التحقيقات أن الخلاف حول ملكية الأرض بين طرف أول (محامٍ يمثل عائلة تحمل جنسية إحدى الدول) وطرف ثان (مالك مكتب استيراد وتصدير له معلومات جنائية)، وقد سبق تحرير محضرين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

كما أكد الطرف الأول والسيدة وكريمتها أن الأشخاص الظاهرين في الفيديو كانوا مجرد متواجدين بالصدفة أثناء التصوير ولا علاقة لهم بالواقعة، وأن الفيديو تم تداوله بشكل مضلل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أمن الاسكندرية وزارة الداخلية

