مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

- -
15:00

سانت إيلوا لوبوبو

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
18:00

زيسكو

كأس مصر

حرس الحدود

- -
14:30

زد

جميع المباريات

ليفربول يغير موقفه بشأن محمد صلاح

كتب : هند عواد

01:30 م 14/02/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (5)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (3)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (6)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (2)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (4)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (1)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح

تغير موقف ليفربول الإنجليزي، بشأن الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق، بعد عرض مغر بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني.

وذكر موقع Football Insider الإنجليزي، أن ليفربول يبدو منفتحا على فكرة رحيل محمد صلاح هذا الصيف، حيث لم يتبق له سوى عام واحد في عقده.

وأثار محمد صلاح شكوكاً حول مستقبله في ليفربول، في ديسمبر الماضي، بعد مقابلة عقب تعادلهم مع ليدز، معترفا أن النادي قد تخلى عنه.

وأشار الموقع إلى أن جميع الأطراف منفتحة على الرحيل، وقد يغادر صلاح ليفربول هذا الصيف وسط أنباء عن ارتباطه بدوري المحترفين السعودي، وبالتحديد اتحاد جدة.

وأضاف الموقع: "كان ذلك قبل موسمين عندما قدم الاتحاد عرضًا ضخمًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني، والذي رفضه ليفربول، والآن لقد عاد إلى دائرة الضوء الآن".

اقرأ أيضًا:

قبل مواجهة كايزر تشيفز.. فرص تأهل الزمالك لربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية

رود خوليت: وفاة جوتا قد تكون سبباً في تراجع مستوى صلاح مع ليفربول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول أرني سلوت رحيل محمد صلاح

