ليفربول يغير موقفه بشأن محمد صلاح

تغير موقف ليفربول الإنجليزي، بشأن الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق، بعد عرض مغر بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني.

وذكر موقع Football Insider الإنجليزي، أن ليفربول يبدو منفتحا على فكرة رحيل محمد صلاح هذا الصيف، حيث لم يتبق له سوى عام واحد في عقده.

وأثار محمد صلاح شكوكاً حول مستقبله في ليفربول، في ديسمبر الماضي، بعد مقابلة عقب تعادلهم مع ليدز، معترفا أن النادي قد تخلى عنه.

وأشار الموقع إلى أن جميع الأطراف منفتحة على الرحيل، وقد يغادر صلاح ليفربول هذا الصيف وسط أنباء عن ارتباطه بدوري المحترفين السعودي، وبالتحديد اتحاد جدة.

وأضاف الموقع: "كان ذلك قبل موسمين عندما قدم الاتحاد عرضًا ضخمًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني، والذي رفضه ليفربول، والآن لقد عاد إلى دائرة الضوء الآن".

