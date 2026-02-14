منة فضالي تنشر صورة تجمعها بوالدتها: الوحيدة اللي تستاهل كل الحب

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة تجمعها بوالدتها، بمناسبة عيد الحب، وشاركتها مع جمهورها ومتابعي حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت منة "بمناسبة عيد الحب، كل سنة وأمي بخير لأنها الوحيدة اللي تستاهل كل الحب، كل عام وأنتي الحب يا أجمل ماما".

جدير بالذكر أن منة فضالي تشارك في السباق الرمضاني لعام 2026 ببطولة مسلسل "وننسى اللي كان" أمام النجمة ياسمين عبدالعزيز والنجم كريم فهمي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد حمدي الخبيري.

من ناحية أخرى، تعاقدت منة على المشاركة في بطولة مسلسل "قلب شمس" تأليف وإخراج محمد سامي، والذي يظهر من خلاله كممثل، ويجمعه العمل لأول مرة بالنجمة الكبيرة يسرا.

يشارك في بطولة قلب شمس: درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، انتصار، سوسن بدر، بسنت شوقي، إدوارد، أحمد وفيق، عمرو وهبة، نور إيهاب، أشرف زكي.