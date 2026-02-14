نصائح وتحذيرات.. كيف تشتري الذهب "أونلاين" بأمان؟

مع تزايد الإقبال على شراء الذهب عبر الإنترنت، خاصة في فترات ارتفاع الأسعار، يحذر خبراء وصناع في السوق من مخاطر التعامل مع جهات غير معروفة أو أنظمة بيع غير واضحة، مؤكدين أن سهولة الشراء الإلكتروني لا تغني عن ضمانات أساسية تحمي مدخرات المواطنين.

شهدت الفترة الأخيرة انتشار صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تعلن عن بيع سبائك وجنيهات ذهبية بأسعار تنافسية وخدمات توصيل سريعة، بالتزامن مع توجه شريحة من المواطنين إلى الادخار في الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

وفي هذا السياق، قدم خبراء بسوق الذهب مجموعة من النصائح لتفادي الوقوع ضحية للغش أو النزاعات الناتجة عن تقلبات الأسعار.

التعامل مع جهات معروفة فقط

قال سيد زكريا، أمين عام اللجنة النقابية لصياغ مصر، إن شراء الذهب عبر الإنترنت يتطلب قدرًا كبيرًا من الحذر، مشددًا على ضرورة عدم التعامل مع صفحات أو حسابات غير معروفة.

وأوضح أن الأفضل هو زيارة المحل والتأكد من وجوده الفعلي قبل الاعتماد على خدمة التوصيل، مشيرًا إلى أن بعض الحالات شهدت بيع منتجات مصنوعة من النحاس على أنها ذهب، أو مشغولات بعيارات أقل من المعلن، مستغلين عدم قدرة بعض المشترين على التحقق من الدمغة أو قراءة العيار بدقة.

وأضاف أن الذهب سلعة قائمة على الثقة، لكن لا بد أن تكون مدعومة بضمان رسمي. والدمغة الحكومية هي عنصر الأمان الأساسي، وأي شراء أونلاين يجب أن يكون من محل معروف ومجرب.

وانتقد زكريا نظام حجز السبائك أو الجنيهات الذهبية دون تسليم فوري، موضحًا أن هذا الأسلوب يخلق أزمات بين التاجر والعميل حال تغير الأسعار.

وقال إن الأفضل أن يتم البيع من المخزون المتاح فقط، مضيفًا: «إذا كانت البضاعة متوفرة تُباع فورًا، أما الحجز مع تقلب الأسعار فيسبب مشكلات للطرفين».

وأكد أن حماية المواطن تبدأ بالشراء من مصادر رسمية، والتأكد من وجود الدمغة الحكومية، وتجنب أي معاملات غير موثقة أو غير واضحة الشروط.

الفاتورة… سند الملكية

من جانبه، شدد نجيب على أن أهم ضمان للمشتري هو التعامل مع محل أو متجر إلكتروني موثوق ومعروف، مع الحصول على فاتورة رسمية مختومة تتضمن الوزن الصافي والعيار والسعر.

وأوضح أن الفاتورة تمثل "سند الملكية" الذي يضمن حق المشتري عند إعادة البيع، مشيرًا إلى أن الوزن يُسجل بدقة كما يظهر على الميزان لحظة الشراء.

وأكد أن السوق منظم، وأن الأمان في شراء الذهب يرتبط بثلاثة عناصر أساسية: محل موثوق، تعيير سليم، وفاتورة رسمية موثقة.

اقرأ أيضًا:

سبائك الذهب البلدي خارج الدمغة الرسمية.. خبراء يحذرون من الشراء

لماذا يتكالب المشترون على السبائك بدلًا من المشغولات؟ خبراء يوضحون

مع صعوده التدريجي.. هل انتهت موجة تصحيح الذهب؟ خبراء يجيبون