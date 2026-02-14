"شجرة لكل كلية".. مبادرة بيئية جديدة بجامعة سوهاج الأهلية

سوهاج - عمار عبدالواحد:

دشنت جامعة سوهاج الأهلية لأول مرة حملة تشجير داخل مقرها الجامعي تحت شعار "شجرة لكل كلية"، وذلك على هامش فعاليات الأسبوع البيئي الأول.

أتى ذلك بمشاركة كل من: الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، والدكتور حسين عبدالحافظ نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور علاء يسري منسق الأسبوع، إلى جانب عمداء الكليات، والدكتور ياسر عبد الفتاح أمين الجامعة المساعد، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد الدكتور حسان النعماني أن إطلاق حملة التشجير يأتي في إطار التزام الجامعة بدورها الوطني والمجتمعي لدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، ونشر ثقافة الوعي البيئي بين الطلاب.

وأوضح "النعماني" أن زراعة شجرة باسم كل كلية تمثل رسالة رمزية وعملية تعكس حرص الجامعة على إعداد جيل واعٍ بقضايا البيئة، وقادر على الحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى سعي الجامعة لتحويل الحرم الجامعي إلى نموذج بيئي تطبيقي يُحتذى به.

من جانبه، أوضح الدكتور حسين عبدالحافظ أن المشاركة الفعالة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب تجسد روح التعاون والعمل الجماعي من أجل بيئة نظيفة ومستدامة، مؤكدًا حرص الجامعة على دمج البعد البيئي في مختلف أنشطتها وفعالياتها، بما يعزز مفاهيم الاستدامة داخل المجتمع الجامعي.

وأشار الدكتور علاء يسري إلى أنه تم زراعة شجرة تحمل اسم كل كلية، وهي كليات الطب، والهندسة، والعلوم، والصيدلة، واللغات والعلوم الإنسانية، وتكنولوجيا العلوم الصحية، والإعلام، وذلك كرمز للاستدامة واستمرار العطاء، وترسيخًا لمفهوم المسؤولية البيئية لدى الطلاب.