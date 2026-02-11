لماذا سميت منطقة الكوربة بهذا الاسم؟- لن تتخيل أصلها

ميدان الكوربة، من أبرز معالم حي مصر الجديدة بالقاهرة، يتميز بتاريخ معماري مميز، لكن هل فكرت يوما ما السبب وراء تسميته بهذا الاسم؟

الكوربة.. ميدان ذو طراز معماري استثنائي

أوضح الدكتور مجدي شاكر، كبير الآثريين بوزارة السياحة والآثار، في تصريح لـ"مصراوي" أن ميدان الكوربة يمتد بدءا من شارع الأهرام مرورا بقصر الرئاسة، وكنيسة "البازيليك"، وصولا إلى قصر البارون أمبان.

ويتميز الحي بطراز معماري بلجيكي يدمج بين الطراز الشرقي والغربي، وتم تصميمه منذ أكثر من 100 عام على يد البارون أمبان، صاحب القصر الشهير "قصر البارون"، أحد أبرز معالم مصر الجديدة.

مشروعات البارون وأول مترو

حرص البارون على تنشيط المنطقة من خلال إنشاء مشروعات سكنية وتوصيل المرافق لجذب السكان.

كما أنشأ أول خط للمترو عام 1910 لربط عين شمس القديمة بعين شمس الجديدة، والتي كانت تعرف باسم "هليوبوليس" بالهيروغليفية، أي "مدينة الشمس".

أصل اسم "الكوربة"

تميز تصميم الكوربة بشكله المثلث والمنحني، ما جعله فريدا في ذلك الوقت.

وتعود كلمة "الكوربة" إلى اللغة الإيطالية وتعني "الانحناءة" أو "القوس"، وهو ما يعكس التصميم المعماري المبتكر للحي.

كما أطلق عليه السكان الأوروبيون الأوائل في مصر، من البلجيك والفرنسيين وغيرهم، اسم "لاكورب"، وهو مصطلح يعكس نفس الفكرة "المنحنى أو القوس".

تصميم مبتكر لم يسبق له مثيل

شكل الميدان المثلثي المنحني كان ابتكارا فريدا في مصر في ذلك الوقت، ولم يسبقه أي ميدان آخر بمثل هذا التصميم.

لم يقتصر تأثيره على إضافة الجمال للحي فحسب، بل أصبح السبب الرئيسي وراء تسمية الميدان باسمه الشهير حتى يومنا هذا.