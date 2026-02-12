إعلان

رئيس الوزراء: الرئيس وضع 4 محاور لخطة عمل الحكومة

كتب : محمد نصار

05:59 م 12/02/2026

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع 4 محاور رئيسية ومحددة لخطة عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال أول مؤتمر صحفي عقب إعادة تشكيل الحكومة، أنه استنادًا إلى هذه المحاور تم تحديد ثمانية توجيهات للوزراء، موضحًا أن العمل لن يبدأ من الصفر، حيث تم إعداد خطط عمل لكل وزير والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية لاستكمال مسيرة التنفيذ.

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي خطة عمل الحكومة

