زوجة سامح حسين تدافع عن شيماء سيف بعد تصريحاتها عن الحجاب والنقاب

تحدثت المؤلفة وسام حامد، زوجة الفنان سامح حسين، عن تصريحات الفنانة شيماء سيف خلال لقائها في برنامج "الجديد فن" تقديم الإعلامي نيشان، والمذاع عبر قناة "الجديد"، والتي أعلنت فيه رغبتها في ترك الفن وارتداء النقاب أو الحجاب.

وكتبت وسام عبر حسابها على "فيسبوك": "الجميلة شيماء سيف أعلنت مع نيشان إنها بتتمنى ترتدي النقاب وتختفي خالص عن عيون الناس".

وتابعت: "سألها نيشان في نفس الحلقة وفي نفس الفقرة: هل ده لأنك شايفة الفن حرام؟ قالتها بوضوح لا، إحنا بنسعد الناس. ده أنا أعرف أم شهيد لم تضحك من يوم استشهاد ابنها إلا بسبب مشهد ليا".

وأضافت: "أنا بحكي القصة دي ليه وبكتبها لأن في بوستات منتشرة بتهاجمها وبتتهمها بحاجات هي بريئة منها هي أصلاً قالت عكسها في نفس الحلقة أنا لا أريد أن يتحول هذا البوست لجدال أو تبادل لوجهات النظر. كل الفكرة إني دوقت مرارة الافتراء من النوع ده، لما سامح اتهاجم برضه بسبب كلام اتفبرك له، فمش قادرة مدافعش عنها وهي في نفس الموقف، دي كلمة حق لازم أقولها، عايز تحكم على شخص اسمع منه مش عنه".

يُذكر أن آخر مشاركات شيماء سيف الفنية كانت في مسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، والذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

