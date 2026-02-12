إعلان

زوجة سامح حسين تدافع عن شيماء سيف بعد تصريحاتها عن الحجاب والنقاب

كتب : سهيلة أسامة

04:09 م 12/02/2026 تعديل في 04:17 م

سامح حسين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدثت المؤلفة وسام حامد، زوجة الفنان سامح حسين، عن تصريحات الفنانة شيماء سيف خلال لقائها في برنامج "الجديد فن" تقديم الإعلامي نيشان، والمذاع عبر قناة "الجديد"، والتي أعلنت فيه رغبتها في ترك الفن وارتداء النقاب أو الحجاب.

وكتبت وسام عبر حسابها على "فيسبوك": "الجميلة شيماء سيف أعلنت مع نيشان إنها بتتمنى ترتدي النقاب وتختفي خالص عن عيون الناس".

وتابعت: "سألها نيشان في نفس الحلقة وفي نفس الفقرة: هل ده لأنك شايفة الفن حرام؟ قالتها بوضوح لا، إحنا بنسعد الناس. ده أنا أعرف أم شهيد لم تضحك من يوم استشهاد ابنها إلا بسبب مشهد ليا".

وأضافت: "أنا بحكي القصة دي ليه وبكتبها لأن في بوستات منتشرة بتهاجمها وبتتهمها بحاجات هي بريئة منها هي أصلاً قالت عكسها في نفس الحلقة أنا لا أريد أن يتحول هذا البوست لجدال أو تبادل لوجهات النظر. كل الفكرة إني دوقت مرارة الافتراء من النوع ده، لما سامح اتهاجم برضه بسبب كلام اتفبرك له، فمش قادرة مدافعش عنها وهي في نفس الموقف، دي كلمة حق لازم أقولها، عايز تحكم على شخص اسمع منه مش عنه".

يُذكر أن آخر مشاركات شيماء سيف الفنية كانت في مسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، والذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضًا:
قبل أيام من رمضان.. 20 صورة لنجمات تألقن بعباءات رمضانية

خاص| حقيقة استعداد شيرين عبدالوهاب لتقديم حفل بالعراق

وسام حامد شيماء سيف برنامج الجديد فن النقاب الحجاب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لتأهيله نفسيا".. جلسة بين توروب وإمام عاشور قبل عودته لمران الأهلي
رياضة محلية

"لتأهيله نفسيا".. جلسة بين توروب وإمام عاشور قبل عودته لمران الأهلي
زوجة سامح حسين تدافع عن شيماء سيف بعد تصريحاتها عن الحجاب والنقاب
زووم

زوجة سامح حسين تدافع عن شيماء سيف بعد تصريحاتها عن الحجاب والنقاب
نظرية مثيرة عن الأهرامات.. المصريون عاشوا على الأرض قبل 40 ألف سنة
علاقات

نظرية مثيرة عن الأهرامات.. المصريون عاشوا على الأرض قبل 40 ألف سنة
رمضان 2026.. عودة محمد صبحي تشعل المنافسة مع عز وحلمي وهنيدي بمسلسلات الإذاعة
زووم

رمضان 2026.. عودة محمد صبحي تشعل المنافسة مع عز وحلمي وهنيدي بمسلسلات الإذاعة
تحذير عاجل من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس غدًا.. ضربات برق ونشاط قوي للرياح
أخبار مصر

تحذير عاجل من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس غدًا.. ضربات برق ونشاط قوي للرياح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مكسب 40 جنيها في الكيلو.. الحلقات الوسيطة تقفز بأسعار الدواجن والشعبة تعلق
تعديل تشريعي لزيادة سنوات التعليم الإلزامي سنة إضافية
حقيقة الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم
تبكير صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان