شعبة المواد الغذائية: تأثير الفائدة على الأسعار مرهون بزيادة الإنتاج

كتب : آية محمد

06:01 م 12/02/2026

حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة يعد خطوة تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، عبر تقليل تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات؛ بما يشجع على التوسع الاستثماري وزيادة الإنفاق.

وأوضح المنوفي أن تأثير القرار على أسعار السلع لا يكون مباشرًا أو فوريًا؛ حيث يرتبط تسعير السلع بعدة عوامل، من بينها: تكلفة الإنتاج، وسعر الصرف، وسلاسل الإمداد، وحجم الطلب في السوق.

وأضاف أنه على المدى القصير قد لا يشهد السوق انخفاضًا في الأسعار، بينما على المدى المتوسط يمكن أن يسهم خفض الفائدة -في حال انعكاسه على زيادة الإنتاج وتحسين بيئة الأعمال- في استقرار الأسعار أو الحد من زيادتها.

وأشار عضو الشعبة إلى أنه في حال نمو الطلب الاستهلاكي بشكل يفوق المعروض، فقد تظهر ضغوط تضخمية مؤقتة.

وأكد أن تأثير خفض الفائدة على أسعار السلع يظل مرهونًا بتوازن العرض والطلب، ومدى استجابة القطاع الإنتاجي للسياسات النقدية.

