إعلان

مدبولي يشكر السيسي على تجديد الثقة.. ويصدر توجيهًا للوزراء

كتب : محمد نصار

06:00 م 12/02/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ووجه "مدبولي"، خلال أول مؤتمر صحفي للحكومة بعد تشكيلها الجديد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الغالية التي أولاه إياها، كما وجّه الشكر لزملائه من الوزراء الذين يواصلون مسيرة العمل من التشكيل السابق، وللزملاء الجدد الذين سيمثلون إضافةً للمجلس خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه وجّه الوزراء بالتعاون مع مجلس النواب، معربًا عن تقديره للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، ولأعضاء المجلس، على ثقتهم وموافقتهم على التشكيل الجديد.

اقرأ أيضا:

الحكومة توضح حقيقة إيقاف التعامل الإلكتروني مع شركات السياحة على منصة «نسك»

وزير الري: مصر تضع رئاسة مجلس إدارة مرفق المياه الإفريقي في هذا التوقيت على قمة أولوياتها

عدم استقرار ورياح وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

أول قرار رسمي من وزيرة التنمية المحلية والبيئة بعد دمج الوزارتين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي خلال المؤتمر الصحفي مدبولي يشكر السيسي على تجديد الثقة مؤتمر صحفي للحكومة بتشكيلها الجديد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لأول مرة منذ 4 سنوات.. البنك المركزي يخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك
أخبار البنوك

لأول مرة منذ 4 سنوات.. البنك المركزي يخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك
زوجة سامح حسين تدافع عن شيماء سيف بعد تصريحاتها عن الحجاب والنقاب
زووم

زوجة سامح حسين تدافع عن شيماء سيف بعد تصريحاتها عن الحجاب والنقاب
الفنان ياسر جلال يقدم أول اقتراح برغبة في مجلس الشيوخ
أخبار مصر

الفنان ياسر جلال يقدم أول اقتراح برغبة في مجلس الشيوخ

لا نية للتصفية.. مدبولي يكشف مصير 60 شركة بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال
أخبار مصر

لا نية للتصفية.. مدبولي يكشف مصير 60 شركة بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال
تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس
أخبار البنوك

تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مكسب 40 جنيها في الكيلو.. الحلقات الوسيطة تقفز بأسعار الدواجن والشعبة تعلق
تعديل تشريعي لزيادة سنوات التعليم الإلزامي سنة إضافية
حقيقة الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم
تبكير صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان