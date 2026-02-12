مدبولي يشكر السيسي على تجديد الثقة.. ويصدر توجيهًا للوزراء

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ووجه "مدبولي"، خلال أول مؤتمر صحفي للحكومة بعد تشكيلها الجديد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الغالية التي أولاه إياها، كما وجّه الشكر لزملائه من الوزراء الذين يواصلون مسيرة العمل من التشكيل السابق، وللزملاء الجدد الذين سيمثلون إضافةً للمجلس خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه وجّه الوزراء بالتعاون مع مجلس النواب، معربًا عن تقديره للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، ولأعضاء المجلس، على ثقتهم وموافقتهم على التشكيل الجديد.

