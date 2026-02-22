إعلان

بينهم امرأتان.. العثور على جثث 5 مهاجرين بشاطئ قصر الأخيار شرق طرابلس

كتب : مصراوي

04:40 ص 22/02/2026

غرق مهاجرين - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال مسؤول في الشرطة الليبية، إنه تسنى العثور على جثث 5 مهاجرين، بينهم امرأتان، بعد أن جرفتها الأمواج إلى شاطئ مدينة قصر الأخيار الساحلية التي تقع في شرق العاصمة طرابلس.

وذكر حسن الغويل، رئيس قسم التحقيقات في مركز شرطة قصر الأخيار، أن السكان أفادوا بأن جثة طفل جرفتها الأمواج إلى الشاطئ لكنها عادت إلى البحر بسبب ارتفاع الأمواج، مشيرا إلى أنهم طلبوا من خفر السواحل البحث عنها.

وأضاف الغويل، أن الجثث كلها لأشخاص من ذوي البشرة السوداء، وقد عثر عليها سكان محليون على شاطئ امحمد الشريف في الجزء الغربي من المدينة، ثم أبلغوا مركز الشرطة.

وتحوّلت ليبيا إلى طريق عبور للمهاجرين الفارين من الصراع والفقر باتجاه أوروبا عبر البحر المتوسط منذ سقوط معمر القذافي عام 2011.

وتقع قصر الأخيار على بعد نحو 73 كيلومترا شرقي طرابلس.

واطلعت رويترز على صور منشورة على الإنترنت تُظهر جثث المهاجرين ملقاة على الشاطئ، وبعضها لا يزال داخل عوامات نجاة مطاطية سوداء اللون.

وقال الغويل: "اتصلنا بالهلال الأحمر لانتشال الجثث، الجثث التي عثرنا عليها لا تزال سليمة ونعتقد أن هناك المزيد من الجثث التي ستنجرف إلى الشاطئ".

وفي مطلع هذا الشهر، قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن 53 مهاجرا، بينهم رضيعان، لقوا حتفهم أو فُقدوا بعدما انقلب قارب مطاطي كان يقل 55 شخصا قبالة ساحل بلدة زوارة غرب طرابلس.

وفي الأسبوع الماضي، ذكر تقرير للأمم المتحدة، أن مهاجرين في ليبيا، بينهم فتيات، معرضون لخطر القتل أو التعذيب أو الاغتصاب أو الاستغلال في العبودية المنزلية، ودعا إلى تعليق إعادة قوارب المهاجرين إلى ليبيا إلى حين ضمان حقوق الإنسان، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غرق مهاجرين مهاجرين غير شرعيين طرابلس ليبيا شاطئ قصر الأخيار شرق طرابلس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جمع بين الجد والحفيد.. عمرو دياب مع عمر فؤاد المهندس مخرج إعلانه الجديد
دراما و تليفزيون

جمع بين الجد والحفيد.. عمرو دياب مع عمر فؤاد المهندس مخرج إعلانه الجديد
طقس رابع أيام رمضان.. ارتفاع درجات الحرارة صباحا وشبورة مائية على الطرق
أخبار وتقارير

طقس رابع أيام رمضان.. ارتفاع درجات الحرارة صباحا وشبورة مائية على الطرق
دراسة: تعطيل بروتين NSMF يبطئ نمو سرطان القولون والمستقيم
نصائح طبية

دراسة: تعطيل بروتين NSMF يبطئ نمو سرطان القولون والمستقيم
ما علامات صحة وقبول الصيام في رمضان؟.. أسامة قابيل يجيب
أخبار وتقارير

ما علامات صحة وقبول الصيام في رمضان؟.. أسامة قابيل يجيب
آخر موعد لصرف منحة رمضان على بطاقة التموين.. 400 جنيه شهريًا
أخبار وتقارير

آخر موعد لصرف منحة رمضان على بطاقة التموين.. 400 جنيه شهريًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان