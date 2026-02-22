

وكالات

طالب رئيس وزراء بريطانيا الأسبق جوردن براون، إجراء تحقيق من قبل الشرطة لمعرفة ما إذا كان الأمير أندرو قد استخدم طائرات وقواعد سلاح الجو الملكي البريطاني للقاء المجرم الجنسي إبستين.

كشفت صحيفة "صنداي تلجراف" عن رسائل أرسلت إلى 6 من قوات الشرطة، ذكرت أن رئيس الوزراء الأسبق اقترح استجواب موظفي الخدمة المدنية بشأن فترة عمل االأمير أندرو كمبعوث تجاري بين عامي 2001 و2011، بما في ذلك ما يقرب من 3 سنوات قضاها السيد براون في مقر رئاسة الوزراء.

كما طالب بإجراء تحقيق كامل في دور المبعوث التجاري وتكلفته على دافعي الضرائب، وأي دليل يربط عمل حكومة الأمير أندرو بإبستين.

وتم إرسال رسائله المكونة من 5 صفحات بشكل فردي إلى الشرطة في لندن وساري وساسكس ووادي التايمز ونورفولك وبيدفوردشير هذا الأسبوع، ولكن لم يتم الكشف عن محتوياتها علنا، إذ قال براون فقط إنها تحتوي على معلومات جديدة وإضافية.

أفادت الصحيفة، أن الرسائل تكشف عن القلق العميق أن الأمير أندرو استخدم رحلات جوية مستأجرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني لنقله إلى ارتباطات شخصية ربما تكون قد شملت إبستين، وأن الأمير السابق ربما يكون قد سرب معلومات سرية من الرحلات في استخدام غير مقبول على الإطلاق للمال العام.

وفي ذلك الوقت، كان الأمير أندرو يُلقب بـ "أندي الأميال الجوية" لاستخدامه رحلات جوية ممولة من دافعي الضرائب للقيام برحلات ترفيهية أو تجارية خاصة، وعادة ما كانت هذه الرحلات في طريق عودته من مهمة حكومية.

ويعتقد براون أنه بالنظر إلى العلاقة الوثيقة بين الرجلين، فربما استُخدمت الطائرات لتسهيل لقاءات مع إبستين.

واتُهم الأمير أندرو بالاعتداء الجنسي على فيرجينيا جوفري التي كانت تبلغ من العمر 17 عاما آنذاك، بعد أن عرفها عليه إبستين، وهو ادعاء لطالما نفاه الأمير السابق.

ويريد براون من الشرطة استجواب مسؤولين في أربع إدارات حكومية وزارة الدفاع، ووزارة النقل، ووزارة الخارجية، ووزارة الخزانة، بشأن دور الأمير أندرو كمبعوث تجاري في محاولة للكشف عن أي صلة بالممول المدان، وفقا لروسيا اليوم.