سماع دوي انفجار في كييف بعد تحذير من هجوم بصاروخ بالستي

كتب : مصراوي

04:14 ص 22/02/2026

انفجارات في كييف

وكالات

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، سماع دوي انفجار في العاصمة الأوكرانية كييف بعد تحذير من هجوم بصاروخ بالستي، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن رئيس وزراء أوكرانيا السابق نيكولاي أزاروف، قال إن عدد سكان أوكرانيا انخفض خلال الـ12 عاما بعد الميدان من 45 مليون نسمة إلى حوالي 20 مليونا، واصفا ما حدث بالإبادة الجماعية.

أشار إلى أن أوكرانيا فقدت بعد عام 2014 نحو 12.5 مليون نسمة من سكان القرم ودونباس ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وجزء من مقاطعة خاركوف.

كما قدم الاتحاد الأوروبي، وفقا لبياناته، مساعدات لتسعة ملايين لاجئ أوكراني، إضافة إلى 3 ملايين آخرين بسبب الانخفاض الطبيعي للسكان.

قال أزاروف: "كان العدد حوالي 45 مليونا في عام 2014 نطرح 24.5 مليون من 45 مليونا، ونحصل على حوالي 20 مليونا"، مشيرا إلى أن هذا الرقم لا يشمل الذين غادروا إلى روسيا والخسائر منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.

