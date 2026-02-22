مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
17:15

ليفانتي

الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

فالنسيا

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
19:00

بارما

جميع المباريات

بينها ليفربول ضد نوتنجهام.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

02:00 ص 22/02/2026
كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الأحد الموافق 22 فبراير، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة أرسنال أمام نظيره توتنهام في الدوري الإنجليزي، ومباراة ليفربول ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأحد

نوتنجهام فورست ضد ليفربول - 4:00 مساء - بي إن سبورت 1

كريستال بالاس ضد وولفرهامبتون - 4:00 مساء - بي إن سبورت 4

سندرلاند ضد فولهام - 4:00 مساء - بي إن سبورت 6

توتنهام ضد ارسنال - 6:30 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد

خيتافي ضد إشبيلية - 3:00 مساء - بي إن سبورت 3

برشلونة ضد ليفانتي - 5:15 مساء - بي إن سبورت 2

سيلتا فيجو ضد ريال مايوركا - 7:30 مساء - بي إن سبورت 3

فياريال ضد فالنسيا - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم الأحد

أوكسير ضد ستاد رين - 4:00 مساء - بي إن سبورت 5

أنجيه ضد ليل - 6:15 مساء - بي إن سبورت 6

نانت ضد لو هافر - 6:15 مساء - بي إن سبورت 4

نيس ضد لوريان - 6:15 مساء - بي إن سبورت 5

ستراسبورج ضد أولمبيك ليون - 9:45 مساء - بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الأحد

جنوى ضد تورينو - 1:30 مساء - منصة starzplay

أتالانتا ضد نابولي - 4:00 مساء - منصة starzplay

إي سي ميلان ضد بارما - 7:00 مساء - منصة starzplay

روما ضد كريمونيزي - 9:45 مساء - منصة starzplay

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم الأحد

فرايبورج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ - 4:30 مساء - إم بي سي أكشن

سانت باولي ضد فيردر بريمن - 6:30 مساء - منصة شاهد

هايدنهايم ضد شتوتجارت - 8:30 مساء - منصة شاهد





