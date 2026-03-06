أكد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برؤساء اللجان النوعية بالبرلمان يعكس حرص الحكومة على التعاون المثمر مع السلطة التشريعية، وتنفيذ رؤية القيادة السياسية لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، وإحداث تنمية شاملة، من خلال التنسيق الكامل بين البرلمان والحكومة.

وكشف رئيس لجنة الشباب، الذي شارك في اللقاء، عن طرحه خلاله عددًا من القضايا التي تهم الشباب المصري وتطوير الرياضة المصرية، أهمها ضرورة أن تتحول الرياضة المصرية من "رياضة الدولة" إلى "دولة الرياضة"، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار الرياضي وتذليل كافة المعوقات التي تعرقل الاستثمار، سواء عبر إقرار التشريعات المطلوبة أو إجراء تعديلات على قانون الاستثمار أو قانون الرياضة.

وثمّن النائب محمد مجاهد، توجيهات رئيس الوزراء بشأن تكثيف التواصل مع مجلس النواب، وتعزيز حضور الوزراء لاجتماعات اللجان النوعية، بما يسهم في إثراء النقاشات ودعم الدورين التشريعي والرقابي للمجلس.

وأكد "مجاهد"، أهمية المرحلة الراهنة التي تتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والبرلمان، مشددًا على دعم توجهات الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز مسارات التنمية الشاملة، بما يحقق مصالح المواطنين ويحافظ على استقرار الدولة المصرية.

اقرأ أيضًا:

السيسي يستعرض خطة تأمين احتياجات الكهرباء والبترول