ألمانيا تبدأ في إجلاء مواطنيها العالقين من الرياض

كتب : مصراوي

01:08 ص 06/03/2026 تعديل في 01:09 ص

ألمانيا تجلي مواطنيها من السعودية

برلين (د ب أ)

بعد ثلاث رحلات خاصة من سلطنة عُمان لإعادة المواطنين الألمان العالقين في منطقة الشرق الأوسط، تخطط الحكومة الألمانية أيضًا تسيير رحلة من هذا النوع من العاصمة السعودية الرياض إلى ألمانيا.

جاء ذلك حسبما أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عبر منصة إنستجرام اليوم الخميس.

ووفقًا لوثيقة من وزارة الخارجية الألمانية لإطلاع البرلمان، اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)- من المقرر تنظيم الرحلة من السعودية عصر يوم الأحد المقبل باستخدام طائرة مستأجرة من شركة الطيران صندير. وللتحضير المغادرة، سيتم نقل الألمان الأكثر عرضة للخطر، كالحوامل والمرضى وكبار السن، برًا من إمارة قطر إلى الرياض.

وتشير الوثيقة الصادرة عن وزارة الخارجية إلى أنه حتى الآن، هناك أكثر من 35 ألفاسم مسجل على قائمة الاستعداد للأزمات "إيلفاند" في المنطقة. وذكرت الوثيقة أنه ليس كل الألمان المسجلين هناك يرغبون في المغادرة، كما يوجد بعض الألمان الذين غادروا المنطقة بالفعل.

ودعا فاديفول الألمان الذين عادوا بالفعل إلى ألمانيا إلى حذف أسمائهم من القائمة.

