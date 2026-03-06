كشف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن إيران ارتكبت خطأ كبيرًا في تقييماتها السياسية والاستراتيجية باستهدافها أراضٍ عربية، مشيرًا إلى أن الدول العربية كانت تسعى في فترات سابقة لتقريب وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة، إلى جانب التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال "فهمي"، خلال مداخلة على قناة "إكسترا لايف"، إن مصر استقبلت مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكثر من مرة، وكان هناك تنسيق مع سلطنة عمان في هذا الإطار، فضلًا عن جهود كبيرة بذلتها السعودية لتقريب المواقف.

وأضاف أن إيران الآن تسعى إلى خلط الأوراق عبر استهداف منشآت مدنية وليس قواعد عسكرية أو مواقع أمريكية، معتبرًا أن ذلك يعكس استراتيجية إيرانية لتوسيع مسرح العمليات أو للتأكيد على حجم المخاطر والتهديدات التي تواجه المنطقة.

وأكد أن الموقف العربي في هذه المرحلة واضح ومتماسك، يقوم على رفض ما يجري والتأكيد على الحاجة إلى إقليم مستقر يحفظ أمن الدول العربية واستقرارها.

