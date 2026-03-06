إعلان

طارق فهمي: إيران تسعى لخلط الأوراق باستهداف منشآت مدنية لا عسكرية

كتب : حسن مرسي

01:04 ص 06/03/2026

الدكتور طارق فهمي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن إيران ارتكبت خطأ كبيرًا في تقييماتها السياسية والاستراتيجية باستهدافها أراضٍ عربية، مشيرًا إلى أن الدول العربية كانت تسعى في فترات سابقة لتقريب وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة، إلى جانب التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال "فهمي"، خلال مداخلة على قناة "إكسترا لايف"، إن مصر استقبلت مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكثر من مرة، وكان هناك تنسيق مع سلطنة عمان في هذا الإطار، فضلًا عن جهود كبيرة بذلتها السعودية لتقريب المواقف.

وأضاف أن إيران الآن تسعى إلى خلط الأوراق عبر استهداف منشآت مدنية وليس قواعد عسكرية أو مواقع أمريكية، معتبرًا أن ذلك يعكس استراتيجية إيرانية لتوسيع مسرح العمليات أو للتأكيد على حجم المخاطر والتهديدات التي تواجه المنطقة.

وأكد أن الموقف العربي في هذه المرحلة واضح ومتماسك، يقوم على رفض ما يجري والتأكيد على الحاجة إلى إقليم مستقر يحفظ أمن الدول العربية واستقرارها.

اقرأ أيضًا:

السيسي يوجه بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طارق فهمي الحرب على إيران التصعيد الإيراني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسبب حرب إيران.. أول تعليق من يويفا حول نقل مباراة فيناليسيما من قطر
رياضة عربية وعالمية

بسبب حرب إيران.. أول تعليق من يويفا حول نقل مباراة فيناليسيما من قطر
الخبير الاقتصادي د. حسن الصادي يحذر: من يستثمر في العقار هو "واهم"
مصراوى TV

الخبير الاقتصادي د. حسن الصادي يحذر: من يستثمر في العقار هو "واهم"
السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة
أخبار وتقارير

السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة
هآرتس: أضرار كبيرة وسط إسرائيل إثر دفعة الصواريخ الإيرانية الأخيرة
شئون عربية و دولية

هآرتس: أضرار كبيرة وسط إسرائيل إثر دفعة الصواريخ الإيرانية الأخيرة
بعد هدف تريزيجيه.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري
رياضة محلية

بعد هدف تريزيجيه.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"عمايل إيديه وحياة عينيه".. السفارة الألمانية عن المحشي في إفطار المطرية ( صور وفيديو)
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
السيسي يوجه بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة