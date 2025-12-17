خطوات تحويل صورتك إلى بروفايل شتوي على فيسبوك

كشفت مجلة BBC Science Focus عن قائمة تضم 25 من أغرب الحيوانات على وجه الأرض، مؤكدة أن التنوع البيولوجي للكوكب لا يقل غرابة عن الخيال العلمي، سواء في أعماق المحيطات المظلمة أو على اليابسة في البيئات القاسية والنائية.

التقرير أوضح أن المحيطات تتصدر موطن الكائنات الأكثر غرابة، بفعل الظلام الدامس والضغط الهائل ودرجات الحرارة المنخفضة، إذ لا يزال العلماء يقدرون وجود ملايين الأنواع غير المكتشفة حتى الآن، تنتظر الظهور من أعماق البحار.

السييفونوفور

يعد أطول حيوان معروف في العالم، إذ يصل طوله إلى نحو 45 مترا، متفوقا على الحوت الأزرق، يعيش في أعماق البحار، ويتحرك في شكل مستعمرات مترابطة، بينما تشكل لوامسه السامة خطرا قاتلا على فرائسه.

غزال المونتجاك

يعرف باسم الغزال النابح، ويتميز بصغر حجمه وقدرته على التواصل عبر الروائح، أكثر ما يلفت الانتباه غدد وجهه التي تنتفخ بشكل غريب وقد تنقلب للخارج.

طائر الهوازين (طائر الرائحة الكريهة)

أحد أغرب طيور الأمازون، إذ تمتلك صغاره مخالب في الأجنحة للتسلق، أما البالغون فيُصدرون رائحة نفاذة نتيجة تخمير الطعام داخل جهازهم الهضمي.

قرد الواكاري

قرد قصير الذيل يعيش في غابات الأمازون، ويتميز بوجهه الأحمر الفاقع، ويعد لون الوجه مؤشرا صحيا تلجأ إليه الإناث لاختيار الذكور.

سمكة الهاغفيش

كائن بدائي بلا فك، قادر على إفراز مخاط كثيف يعادل 400 ضعف حجمه عند تعرضه للخطر، وهذا السلاح اللزج يسد خياشيم المفترسات ويمكّنه من النجاة.

دبور الزمرد

يحوّل الصراصير إلى زومبي عبر حقنها بسم خاص يشل حركتها، بعدها يستخدمها كحاضنة حية لبيضه، في واحد من أكثر سلوكيات الطبيعة صدمة.

دلفين الأمازون الوردي

أكبر أنواع دلافين المياه العذبة، يولد بلون رمادي ثم يكتسب اللون الوردي مع التقدم في العمر، ويتأثر لونه بالنشاط البدني وطبيعة الغذاء.

السمكة الفقاعة

اشتهرت بمظهرها الهلامي المترهل، خاصة خارج موطنها الطبيعي، وفي الأعماق، يبدو شكلها طبيعيا نسبيا، إذ تكيفت مع الضغط الهائل للمحيطات.

سمكة القرش الشبح

كائن غامض يعيش في الأعماق السحيقة، له زعانف تشبه الأجنحة، ورغم اسمه، لا ينتمي لأسماك القرش، ويملك هيكلا غضروفيا خفيفا.

ثعبان القضيب

ليس ثعبانا ولا زاحفا، بل برمائي بلا أطراف نادر الظهور، ويعيش في أنهار الأمازون ويتنفس عبر جلده، مع اعتماد كبير على حاسة الشم.

خنزير البحر

نوع من خيار البحر يشبه الخنزير الصغير، يعيش في قاع المحيط، يتغذى على المخلفات العضوية، ويفرز مواد سامة تحميه من المفترسات.

المدرع الوردي

أصغر أنواع المدرعات في العالم، يتميز بدرع وردي اللون، ويعيش تحت الرمال، ويعاني من حساسية شديدة تجعله غير قابل للتربية.

طائر البوتو العظيم

سيد التمويه في الغابات الاستوائية، يقلد شكل جذوع الأشجار بدقة مذهلة، ويستطيع الرؤية حتى مع إغلاق عينيه بفضل فتحات دقيقة في الجفون.

الإكيدنا

ثديي يبيض مثل الزواحف، ويمتلك واحدا من أغرب التكوينات التشريحية، يتميز بعضو تناسلي رباعي الرؤوس، ما يجعله فريدا في عالم الحيوان.

الخلد ذو الأنف النجمي

يمتلك أنفا محاطا بآلاف المستقبلات الحسية، تجعله من أدق الكائنات في اكتشاف الفرائس. يُعد من أسرع الحيوانات في تناول الطعام.

سمكة الباكو

سمكة مياه عذبة بأسنان تشبه الأسنان البشرية، وتتغذى على المكسرات والثمار، لكنها اكتسبت سمعة مخيفة بسبب هجماتها العرضية على البشر.

التارسير

قرد صغير ذو عينين ضخمتين بحجم دماغه تقريبا، ولا يحرك عينيه بل يدير رأسه بالكامل، ويُعد القرد الوحيد آكل اللحوم بالكامل.

عنكبوت فضلات الطيور

يتقن التنكر في هيئة فضلات الطيور لخداع المفترسات، ليلا يستخدم روائح لجذب فرائسه قبل الانقضاض عليها.

نملة المخمل الأبيض

رغم اسمها، فهي نوع من الدبابير عديمة الأجنحة، وتمتلك لسعة شديدة، ويعتقد أن لونها يساعد على عكس حرارة الصحراء.

سمكة الخفاش ذات الشفاه الحمراء

تمشي على قاع البحر باستخدام زعانفها، وتتميز بشفاه حمراء فاقعة، يعتقد أن مظهرها اللافت يساعدها في جذب الشريك.

سمكة البرميلية

تملك رأسا شفافا يسمح برؤية عيونها الأنبوبية، وتنظر للأعلى لاكتشاف الفرائس، في تصميم بصري فريد من نوعه.

سلطعون العنكبوت الياباني

أكبر القشريات حجما في العالم، يصل امتداد أرجله إلى 3.7 متر، ويبدأ حياته كيرقة مجهرية قبل أن يتحول إلى عملاق بحري.

الروبيان السرعوف

يمتلك أقوى ضربة في مملكة الحيوان نسبة لحجمه، بينما سرعته الهائلة تجعله قادرا على تحطيم القواقع وحتى الزجاج.

فأر الخلد العاري

قارض طويل العمر ومقاوم للسرطان نسبيا، ويعيش في مستعمرات منظمة، ويمنح العلماء آمالا لفهم الشيخوخة البشرية عبر إجراء التجارب عليه.

سمكة الفرينجهيد الساخرة

عند القتال مع أسماك أخرى ، تفتح فمها بشكل مرعب يشبه الوحوش السينمائية، وتستخدم هذا السلوك للدفاع عن مناطقها في قاع البحر.

