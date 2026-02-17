iPhone 17e وماك بوك منخفض السعر.. ماذا تخبئ أبل في 4 مارس؟

كتب- محمود الهواري:

أرسلت شركة أبل دعوات لحضور "تجربة خاصة" يوم 4 مارس 2026، في خطوة لافتة تنظم خلالها لقاءات إعلامية متزامنة في نيويورك ولندن وشنغهاي، بدل الاكتفاء بالمسرح التقليدي في Apple Park.

وبحسب تقارير صحفية لن يكون الحدث هذا العام مجرد عرض على المسرح، بل تجربة عملية تتيح للصحافة اختبار مجموعة واسعة من الأجهزة الجديدة، مع تركيز واضح على أسواق رئيسية حول العالم.

ماك بوك منخفض السعر لأول مرة؟

وكشفت تسريبات أبرز المفاجآت وهو احتمال إطلاق ماك بوك اقتصادي جديد، يعرف داخليا بالرمز J700، بسعر قد يبدأ من 799 دولارا أو أقل.

ومن المتوقع أن يأتي الطراز بشاشة 12.9 بوصة، وهيكل ألومنيوم تقليدي، وألوان شبابية مثل الأصفر الفاتح والأخضر والأزرق والوردي، مدعوما بمعالج A18 Pro المستخدم في هواتف برو، مع خيارات 8 أو 16 جيجابايت رام و256 جيجابايت تخزين، ومنافذ USB-C فقط.

ويستهدف هذا الجهاز فئة الطلاب والمستخدمين الجدد، ويعد بديلا أقل تكلفة من ماك بوك إير.

تحديثات ماك بوك برو وآير

تشير التوقعات أيضا إلى تحديث ماك بوك برو بمعالجي M5 Pro وM5 Max، مع تحسينات كبيرة في الأداء الرسومي وعرض نطاق الذاكرة، ما يعزز قدرات تحرير الفيديو وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، بينما ماك بوك آير فسيأتي بشريحة M5، مع الحفاظ على سعر 999 دولارا لإصدار 16GB/256GB، مع تحسينات في المواصفات أكثر من كونها تغييرات جذرية.

قد يشهد الحدث إطلاق iPhone 17e، النسخة الاقتصادية الجديدة من الهاتف، والتي من المتوقع أن تحتوي على شاشة OLED بحجم 6.1 بوصة ومعدل تحديث 60Hz، وتصميم Dynamic Island، ومعالج A19 أو نسخة مخفّضة منه، و8 جيجابايت رام، وكاميرا خلفية 48 ميجابكسل، وبطارية 4005 مللي أمبير، مع دعم شحن MagSafe بقدرة 25 واط، ومودم C1x 5G لتحسين الكفاءة.

ورغم توفر المواصفات، يبقى السعر علامة استفهام وسط ارتفاع تكاليف المكونات.

تحديثات على آيباد

تتضمن التوقعات أيضا الكشف عن آيباد الجيل 12 بمعالج A18 أو A19 مع 8 جيجابايت رام، وسعر مستمر عند 349 دولارا، وآيباد إير الجيل الثامن بشريحة M4 مع شاشات 11 و13 بوصة Liquid Retina وسعر يبدأ من 599 دولارا.

الجيل الثاني من Studio Display وأجهزة أخرى

تشير التسريبات إلى أن Studio Display سيحصل على تحديث تقني يشمل معدل تحديث 90Hz أو 120Hz، مع معالج A19 بدلا من A13، وإضاءة mini-LED ودعم HDR، دون تغييرات كبيرة في التصميم.

ومن بين الأجهزة الأخرى المتوقعة، قد يظهر مركز منزل ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي بشاشة 6–7 بوصات، وكاميرا FaceTime 1080p، ونظام تشغيل مستوحى من Standby وwatchOS، بالإضافة إلى الجيل الرابع من Apple TV 4K بمعالج A17 Pro وسعر أكثر تنافسية.

اللافت أن الشركة تبدو متجهة نحو توسيع خياراتها منخفضة ومتوسطة السعر بالتوازي مع تعزيز الأداء في الفئات الاحترافية.