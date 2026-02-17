بالفيديو.. عروض قتالية مذهلة لروبوتات بشرية صينية في مهرجان رأس السنة

كتب- مصراوي

قدمت الروبوتات البشرية الصينية عرضا مذهلا خلال حفل رأس السنة الصينية السنوي، لتبرز قوة الصين في مجال الروبوتات وتقدم مثالا حيا على التقدم في الذكاء الاصطناعي المتحرك.

وصعدت روبوتات شبيهة بالبشر مساء أمس الاثنين، إلى أهم مسارح البلاد وقدمت عروضا متزامنة لفنون الكونغ فو إلى جانب الأطفال، ما أبهر ملايين المشاهدين داخل الصين وخارجها.

وغالبا ما يقارن هذا الحفل بمباراة السوبر بول من حيث الحجم والأهمية الثقافية، إذ ظل لسنوات منصة لعرض الموسيقى والكوميديا والتقاليد الصينية، لكن نسخة هذا العام تحولت إلى استعراض حي للذكاء الاصطناعي المتجسد، مع أداء روبوتات شبيهة بالبشر في حركات قتالية متزامنة ودقيقة، بحسب عدة تقارير.

قدمت أكثر من اثنتي عشرة روبوتا من شركة يونيتري روبوتيكس عروضا متزامنة لفنون القتال، شملت استخدام الأسلحة والوقفات الدرامية وحركات الترنح.

وارتدت الروبوتات أزياء تقليدية، مستخدمة السيوف والعصي والننشاكو لتصميم رقصات قتالية متقاربة المسافات مع الحفاظ على الإيقاع والتناغم الكامل بين المشاركين.

التفاعل الدولي

حظي العرض بانتشار واسع على الإنترنت، ووصفه المعلقون بأنه "خالٍ من العيوب"، معتبرينه أول عرض عالمي لفنون قتالية جماعية ينفذه روبوتات مستقلة بالكامل، يتميز بحركات سريعة ومتزامنة لا تقل دقة عن العروض البشرية.

مشاركة شركات روبوتات أخرى

لم يقتصر الحفل على عروض "يونيتري"، بل شاركت شركات أخرى مثل Galbot ضمن فقرات البرنامج الأوسع، كما قدمت Noetix اسكتش كوميدي إلى جانب ممثلين بشريين، بينما قدمت MagicLab عروض رقص متزامنة، ما أضاف تنوعا وجاذبية أكبر للعرض.

من الروبوتات بالمناشف إلى الأسلحة

في النسخة السابقة من الحفل، كانت روبوتات يونيتري تحمل المناشف اليدوية بتناغم، أما هذا العام فقد ارتقت العروض إلى مستوى أكثر إثارة، مع حمل الأسلحة وتنفيذ حركات قتالية دقيقة، لتؤكد التطور الكبير في قدرات الروبوتات البشرية الصينية.