حذرت شركة كاسبرسكي من تصاعد محاولات الاحتيال السيبراني التي تستهدف جماهير دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026، وذلك عبر بيع تذاكر مزيفة، وإنشاء متاجر سلع تذكارية وهمية، وعروض بث مباشر غير حقيقية.

وأكدت الشركة أن المحتالين يستغلون الاهتمام الكبير بالحدث لإقناع المستخدمين بإدخال بيانات الدفع أو المعلومات الشخصية في مواقع مزيفة تحاكي منصات معروفة، ما قد يؤدي إلى خسائر مالية أو سرقة بيانات البطاقات لاستخدامها لاحقًا في عمليات احتيال أخرى.

تذاكر مزيفة

وأوضحت كاسبرسكي أن بيع التذاكر المزيفة يعد من أخطر أساليب الاحتيال التي تهدد المشجعين، إذ يقوم المحتالون بإنشاء مواقع تصيد تبدو شبيهة بمواقع البيع الرسمية، بهدف سرقة بيانات الدفع عند محاولة الشراء.

ووفقا للبيان، تؤكد المصادر الرسمية أن التذاكر تباع حصريا عبر منصة الألعاب الأولمبية المعتمدة، بينما تعد مواقع إعادة البيع أو الوسطاء الخارجيون خارج قنوات البيع الرسمية قنوات احتيالية.

متاجر وهمية

ولم يقتصر الاحتيال على التذاكر، بل استهدف المحتالون المشجعين الراغبين في شراء الملابس والهدايا والتذكارات المرتبطة بالبطولة، من خلال إنشاء متاجر إلكترونية مزيفة تستخدم شعارات رسمية وصورا مقنعة، وتدعم مصداقيتها بتقييمات إيجابية مفبركة.

وقد يؤدي الوقوع في هذه الفخاخ إلى دفع مبالغ مقابل منتجات لا تصل إلى المستخدم، أو إلى سرقة بيانات بطاقاتهم الائتمانية لاستخدامها لاحقا في عمليات احتيال إضافية.

عروض بث وهمية

وأفادت كاسبرسكي أن المحتالين ينشئون أيضا مواقع تشبه منصات البث الشهيرة، ويقدمون عروضا وصفوها بأنها رخيصة أو حصرية أو مجانية لمتابعة منافسات مثل التزلج على الجليد أو الكيرلنغ، إلا أن الحصول على الوصول يتطلب إدخال بيانات البطاقة الائتمانية، ما ينتهي غالبا بخسارة الأموال أو تعرض البيانات للسرقة، أو إعادة توجيه المستخدم إلى أنشطة احتيالية أخرى.

وأكد أنطون ياتسينكو، خبير محتوى المواقع الإلكترونية في كاسبرسكي، أن المنافسات الرياضية العالمية تستقطب المحتالين بقدر ما تجذب الجماهير، مضيفا أن هؤلاء المجرمين يصمّمون حيلا تبدو حقيقية مثل بوابات التذاكر المزيّفة، والمتاجر الوهمية، وروابط البث غير الحقيقية.

وأوضح ياتسينكو أن أفضل وسيلة لحماية المشجعين تكمن في الصبر والحذر، والتحقق دائما من المصادر والالتزام بالقنوات الرسمية الموثوقة قبل إدخال أي بيانات دفع أو معلومات شخصية.

إرشادات لتقليل مخاطر الاحتيال

ووجهت كاسبرسكي مجموعة من النصائح لتقليل احتمالات الوقوع ضحية للاحتيال خلال البطولات، منها شراء التذاكر حصريا من القنوات الرسمية وتجنب المواقع الخارجية، والتأكد من صحة المعلومات عبر الموقع الرسمي للبطولة.

ودعت الشركة إلى استخدام منصات البث الشرعية والقنوات الرسمية الموثوقة، والتحقق من أمان بروتوكول HTTPS، وقراءة التقييمات بعناية، مع الامتناع عن إدخال معلومات الدفع في المواقع غير الموثوقة أو النوافذ المنبثقة.