اعتذر له.. مصدر يكشف لمصراوي كواليس مشادة عبد المجيد وعبدالله السعيد

كتب-مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل الزمالك، تفاصيل المشادة التي نشبت بين ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله السعيد وحسام عبد المجيد، خلال مباراة الأبيض وسيراميكا كليوباترا.

وودع الزمالك كأس مصر من دور الـ16 بعد الهزيمة من سيراميكا كليوباترا، بثنائية مقابل هدف، وخلال المباراة نشبت مشادة بين السعيد وعبد المجيد، وتدخل اللاعبون للفصل بينهما.

وقال مصدر لمصراوي، إن المشادة بين عبد الله السعيد وحسام عبد المجيد، أثناء احتساب ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا، كانت عبارة عن شدة ملعب فقط لا غير.

وأضاف: "بعد المباراة حرص حسام على الاعتذار لعبد الله السعيد، وانتهى الأمر تماماً عند هذا الحد، والفريق عامة أغلق ملف مباراة سيراميكا في الكأس في ظل حالة الإجهاد والظروف القياسية التي يعاني منها مع توالي المباريات من دون الحصول على الراحة الكافية، وسيبدأ فريق الزمالك التركيز على لقاء حرس الحدود المقبل".