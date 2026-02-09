إعلان

"صيادو العسل".. 25 صورة توثق أقدم وأخطر الطقوس الإنسانية في نيبال

كتب : مصراوي

05:24 م 09/02/2026
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    جمع العسل البري من خلايا نحل عملاقة (2)
  • عرض 25 صورة
    جمع العسل البري من خلايا نحل عملاقة (4)
  • عرض 25 صورة
    جمع العسل البري من خلايا نحل عملاقة (6)
  • عرض 25 صورة
    جمع العسل البري من خلايا نحل عملاقة (7)
  • عرض 25 صورة
    جمع العسل البري من خلايا نحل عملاقة (5)
  • عرض 25 صورة
    جمع العسل البري من خلايا نحل عملاقة (8)
  • عرض 25 صورة
    جمع العسل البري من خلايا نحل عملاقة (10)
  • عرض 25 صورة
    جمع العسل البري من خلايا نحل عملاقة (9)
  • عرض 25 صورة
    جمع العسل البري من خلايا نحل عملاقة (11)
  • عرض 25 صورة
    جمع العسل البري من خلايا نحل عملاقة (3)
  • عرض 25 صورة
    جمع العسل البري من خلايا نحل عملاقة (13)
  • عرض 25 صورة
    جمع العسل البري من خلايا نحل عملاقة (12)
  • عرض 25 صورة
    جمع العسل البري من خلايا نحل عملاقة (14)
  • عرض 25 صورة
    جمع العسل البري من خلايا نحل عملاقة (15)
  • عرض 25 صورة
    جمع العسل البري من خلايا نحل عملاقة (17)
  • عرض 25 صورة
    جمع العسل البري من خلايا نحل عملاقة (18)
  • عرض 25 صورة
    جمع العسل البري من خلايا نحل عملاقة (19)
  • عرض 25 صورة
    جمع العسل البري من خلايا نحل عملاقة (20)
  • عرض 25 صورة
    جمع العسل البري من خلايا نحل عملاقة (21)
  • عرض 25 صورة
    جمع العسل البري من خلايا نحل عملاقة (22)
  • عرض 25 صورة
    جمع العسل البري من خلايا نحل عملاقة (23)
  • عرض 25 صورة
    جمع العسل البري من خلايا نحل عملاقة (24)
  • عرض 25 صورة
    جمع العسل البري من خلايا نحل عملاقة (16)
  • عرض 25 صورة
    جمع العسل البري من خلايا نحل عملاقة (25)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- مصراوي

نشر موقع "121clicks" تقريرا مصورا يوثق واحدا من أقدم وأخطر الطقوس الإنسانية في أعالي منحدرات نيبال الوسطى النائية، حيث يقل الأكسجين وتصبح كل خطوة مغامرة محفوفة بالمخاطر.

يواصل شعب الجورونغ تقليدا متوارثا منذ أجيال، يتمثل في جمع العسل البري من خلايا نحل عملاقة معلقة على جدران صخرية شاهقة ترتفع مئات الأقدام فوق سطح الأرض.

هذا الطقس، الذي يبدو أقرب إلى الأساطير، هو في الواقع ممارسة حقيقية لا تزال مستمرة حتى اليوم.

وفي محاولة لتوثيق هذا التراث المهدد بالاندثار، سافر المصور البريطاني أندرو نيوي إلى قلب هذه المناطق الوعرة، ليغوص بعدسته في عالم نادر يجمع بين الخطر والشجاعة والالتزام بالتقاليد.

ومن خلال صوره، لا يكتفي نيوي بتسجيل لحظات الحركة، بل ينقل ملامح تراث متجذر في علاقة الإنسان بالطبيعة.

وتظهر اللقطات رجالا يتدلون من سلالم حبال مصنوعة يدويا، بينما يتصاعد الدخان أسفل خلايا النحل الضخمة، ووجوها نحتتها السنوات وتحمل آثار الخوف والإصرار معا.

ولا تكتفي الصور بتوثيق عملية صيد العسل، بل تنقل إحساس التوتر والرهبة والوحدة التي توحد أفراد المجتمع حول طقوس أجدادهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جمع العسل العسل البري خلايا النحل نيبال صيادو العسل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا حادث مأساوي أسفر عن مقتل 30 شخصًا
شئون عربية و دولية

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا حادث مأساوي أسفر عن مقتل 30 شخصًا
4 صور لـ إمام عاشور رفقة عائلته في العمرة
رياضة محلية

4 صور لـ إمام عاشور رفقة عائلته في العمرة
بعد 11 عامًا.. ضبط المتهمة بخطف رضيع من مستشفى الشاطبي للولادة بالإسكندرية
أخبار المحافظات

بعد 11 عامًا.. ضبط المتهمة بخطف رضيع من مستشفى الشاطبي للولادة بالإسكندرية
"اشترى كفنه بيده".. لغز النبوءة الأخيرة لـ "سفير الجدعنة" بفيصل
حوادث وقضايا

"اشترى كفنه بيده".. لغز النبوءة الأخيرة لـ "سفير الجدعنة" بفيصل

بعد تأجيل جلسة مجلس التأديب.. حلمي عبدالباقي يواجه هذه الاتهامات في نقابة
زووم

بعد تأجيل جلسة مجلس التأديب.. حلمي عبدالباقي يواجه هذه الاتهامات في نقابة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة