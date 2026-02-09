"صيادو العسل".. 25 صورة توثق أقدم وأخطر الطقوس الإنسانية في نيبال

12 صورة لشجرة الدم في جنوب إفريقيا التي تنزف كالإنسان

كتب- مصراوي

نشر موقع "121clicks" تقريرا مصورا يوثق واحدا من أقدم وأخطر الطقوس الإنسانية في أعالي منحدرات نيبال الوسطى النائية، حيث يقل الأكسجين وتصبح كل خطوة مغامرة محفوفة بالمخاطر.

يواصل شعب الجورونغ تقليدا متوارثا منذ أجيال، يتمثل في جمع العسل البري من خلايا نحل عملاقة معلقة على جدران صخرية شاهقة ترتفع مئات الأقدام فوق سطح الأرض.

هذا الطقس، الذي يبدو أقرب إلى الأساطير، هو في الواقع ممارسة حقيقية لا تزال مستمرة حتى اليوم.

وفي محاولة لتوثيق هذا التراث المهدد بالاندثار، سافر المصور البريطاني أندرو نيوي إلى قلب هذه المناطق الوعرة، ليغوص بعدسته في عالم نادر يجمع بين الخطر والشجاعة والالتزام بالتقاليد.

ومن خلال صوره، لا يكتفي نيوي بتسجيل لحظات الحركة، بل ينقل ملامح تراث متجذر في علاقة الإنسان بالطبيعة.

وتظهر اللقطات رجالا يتدلون من سلالم حبال مصنوعة يدويا، بينما يتصاعد الدخان أسفل خلايا النحل الضخمة، ووجوها نحتتها السنوات وتحمل آثار الخوف والإصرار معا.

ولا تكتفي الصور بتوثيق عملية صيد العسل، بل تنقل إحساس التوتر والرهبة والوحدة التي توحد أفراد المجتمع حول طقوس أجدادهم.