iOS 26.4 من آبل.. أبرز المميزات والتغييرات الجديدة

طرحت أبل النسخة التجريبية الأولى من تحديث iOS 26.4، لكن التحديث جاء خاليا من الميزة التي انتظرها مستخدمو آيفون طويلا، وهي الجيل الجديد من المساعد الصوتي سيري 2.0.

كانت التوقعات تشير إلى أن النسخة المطورة من سيري ستصل مع هذا الإصدار، خاصة بعد تأجيلها في مارس الماضي، إلا أن تقريرا نشره الصحفي التقني مارك جورمان أوضح أن الشركة واجهت تحديات تقنية حالت دون طرح الميزة في الوقت الحالي، ما دفعها إلى تأجيلها إلى تحديث iOS 26.5 المنتظر في أبريل.

ويفترض النسخة المرتقبة من سيري أن تمثل نقلة نوعية في قدرات المساعد الصوتي، إذ ستعتمد على مفهوم "Personal Siri"، بحيث تصبح قادرة على تحليل بيانات المستخدم داخل البريد الإلكتروني والتقويم وسجل المكالمات والرسائل والصور، لتقديم إجابات مخصصة ودقيقة عن أسئلة شخصية مثل مواعيد الرحلات أو الأحداث العائلية.

وستتمكن النسخة الجديدة من فهم المحتوى المعروض على شاشة الهاتف والتفاعل معه مباشرة، بما يسمح بتنفيذ أوامر معقدة داخل التطبيقات عبر أمر صوتي واحد، مثل العثور على صورة وتعديلها ثم إرسالها دون تدخل يدوي.

وتشير التوقعات كذلك إلى أن التحديثات اللاحقة حتى iOS 27 قد تمنح سيري قدرات أعمق في فهم اللغة الطبيعية وتحسينًا في البحث عبر الإنترنت، إلا أن كل هذه التحسينات لم تظهر في iOS 26.4 Beta 1.

ورغم غياب سيري 2.0، فإن التحديث الجديد يتضمن بعض الإضافات التقنية المهمة. فقد بدأ دعم التشفير الكامل لرسائل RCS بشكل تجريبي عبر الإعدادات، ما يعزز خصوصية المحادثات، على أن يقتصر ذلك حاليا على الرسائل المتبادلة بين أجهزة آيفون عند تعطيل iMessage، بينما يُنتظر توسيع الدعم ليشمل أندرويد لاحقًا.

وأضافت الشركة تحسينا إلى تطبيق Apple Podcasts يتيح للمستخدمين التبديل بين النسخة الصوتية والمرئية من الحلقة نفسها دون فقدان موضع التشغيل.

ومن أبرز التغييرات الأمنية أن ميزة Stolen Device Protection أصبحت مفعلة افتراضيا بعد أن كانت اختيارية.

هذه الميزة تضيف طبقات حماية إضافية عند وجود الهاتف خارج الأماكن المألوفة، مثل المنزل أو مقر العمل، إذ تفرض التحقق البيومتري عبر Face ID أو Touch ID لإتمام عمليات حساسة كالوصول إلى كلمات المرور أو بطاقات الدفع.

وأصبح تغيير كلمة مرور حساب أبل يتطلب الانتظار لمدة ساعة كاملة قبل تأكيد الهوية بيومتريا، وهو إجراء يمنح المستخدم وقتا لاتخاذ إجراءات الحماية في حال تعرّض الهاتف للسرقة.

ويتضمن التحديث أيضا تعديلات تصميمية وتحسينات على تجربة الاستخدام، من بينها إعادة تصميم معرض الخلفيات، وتوفير عرض بملء الشاشة عند فتح ألبوم أو قائمة تشغيل داخل Apple Music، إلى جانب ميزة Concerts Near You التي تعرض الحفلات القريبة ومواعيد الجولات الفنية.

وأضيفت ميزة Precise Outdoor Location داخل تطبيق Find My للمساعدة في تحديد موقع سماعات AirPods بدقة أكبر في المساحات المفتوحة، فضلا عن مجموعة جديدة من الرموز التعبيرية التي تعكس تنوعا في الموضوعات والشخصيات.