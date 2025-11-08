من هو أذكى طائر على وجه الأرض؟.. اسرار لن تتخيلها

أغرب الحيوانات في العالم.. لن تصدق أن بعضها موجود فعلًا

كتبت- نرمين ضيف الله:

الذكاء ليس مفهوماً بسيطاً، وحتى لدى البشر توجد أنواع متعددة من الذكاء، وأيضًا تكون مماثلة لذلك لدى الطيور، في سلوكهم .

بعض الطيور لم تعد مجرد مخلوقات مجنحة بل عبقريات طائرة، في هذا التقرير يستعرض لكم موقع "مصراوي"، الطائر الذي يمكن أن يُقال بأنه الأذكى أو على الأقل من بين الأكثر ذكاءً وفق "Smore Science".

عائلة الـ Corvidae الغربان

كثير من الخبراء يقولون أن أعضاء عائلة ‎ "الغراب الأمريكي"والعقبان هم بين الأذكى في مملكة الطيور.

ففي تجارب عديدة، أظهرت هذه الطيور قدرات تميزهان والغربان يمكنها حفظ وشوش البشر.

الببغاء الرمادي الإفريقي

إذا كان الذكاء يعني القدرة على التواصل والتعلُّم، فإن الببغاء الرمادي الإفريقي يستحق أن يُنصح به.

تشير الدراسات إلى أن هذا النوع من الببغاوات يمكنه تعلم مئات الكلمات، وربطها بمعاني، واستخدامها بطريقة شبه لغوية.

الببغاء النيوزيلندي

واحدة من الطيور الأقل شهرة لكن من بين الأكثر إثارة للدهشة هي الببغاء النيوزيلندي هذا النوع معروف بفضوله وشجاعته وتجربته في اللعب بالأدوات وحل المشكلات المعقّدة في بيئته الطبيعية.

يُعتقد أن هذه الطيور وصلت لمستويات ذكاء تُماثل بعض الرئيسيات في بعض التجارب.

