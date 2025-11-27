بعد زيادة حوادث التحرش.. كيف توعي طفلك لحماية نفسه من الاعتداء؟

في الآونة الأخيرة، شهدت المجتمعات ارتفاعا ملحوظا في حوادث التحرش بالأطفال، ما يجعل من الضروري توعية الأطفال لحماية أنفسهم من أي مخاطر.

في هذا الإطار، أوضحت أخصائية الصحة النفسية، رشا عبد الجبار لـ"مصراوي" مجموعة من النصائح العملية لمساعدة الأطفال على حماية أنفسهم، والتصرف بشكل صحيح في مثل هذه المواقف.

جسدي ملكي

يجب أن يعرف أن جسده ملكه، ولا يسمح لأي شخص بلمسه دون موافقته.

التحدث فورا

إذا تعرض الطفل لأي مضايقة، يجب عليه إخبار والديه أو أحد البالغين الموثوق بهم مباشرة.

عدم الاحتفاظ بالأسرار المخيفة

يجب تعليم الطفل ألا يخفي أي سر يثير الخوف أو القلق لديه، وأن يشارك هذه المخاوف فورا مع والديه.

تجنب الغرباء

على الطفل الابتعاد عن أي شخص لا يعرفه وعدم التحدث معه إلا بحضور أحد الوالدين أو ولي الأمر.

احترام الحدود الشخصية

من الضروري أيضا أن يتجنب الطفل القبلات أو الأحضان من أشخاص لا يثق بهم.

نصائح للآباء

استخدام مصطلحات أعضاء الجسم بشكل واضح وصريح.

تعليم الطفل أن يقول "لا" لأي شخص يحاول لمس جسده.

الاستماع إلى الطفل وتشجيعه على التعبير عن مشاعره دون خوف.

مراقبة أي تغييرات مفاجئة في سلوك أو عواطف الطفل.

يجب أن نطمئن أولادنا ونبقي اصحابهم.

نصائح للمعلمين

الانتباه لأي تغيرات مفاجئة في سلوك الطالب.

استقبال الطفل بهدوء وصدق عند الحديث عن أي مشكلة.

إبلاغ الجهات المختصة فورا عند الاشتباه بأي حالة تحرش.