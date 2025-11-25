في مبادرة لافتة خطفت الأنظار وأثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اختار العريس الجزائري أسامة محرز الاحتفال بزفافه على نحو مختلف تماما عن الأعراس التقليدية، حيث فضل أن يشارك المحتاجين فرحته بدل إقامة حفل فاخر أو صرف الأموال على المظاهر المعتادة.

وتداول ناشطون مقطع فيديو وثق لحظات جولة العريس وزوجته في شوارع العاصمة الجزائرية، وهما يرتديان بدلة الزفاف والفستان الأبيض، ويعملان على توزيع وجبات الطعام على المحتاجين.

وقد لقي الفيديو رواجا واسعا داخل الجزائر وخارجها، وأثار موجة تفاعل إيجابية كبيرة.

وقال أسامة، في تصريحات متداولة، إن هدفه كان الابتعاد عن الإسراف ومظاهر البهرجة، واستثمار المال في عمل خيري يمنح يوم زفافه معنى مختلفا.

وأشار إلى أنه أراد أن يكون هذا اليوم مناسبة للفرح وخدمة المحتاجين في الوقت نفسه، موضحا أنه لا يرغب في التعقيد أو المبالغة في طقوس الزواج.

وخلال الجولة، استقبل المحتاجون الزوجين بترحيب كبير ودعوات صادقة، ليتحول المشهد إلى احتفال جماعي عمت فيه السعادة أجواء الشارع، وسط تقدير واسع للمبادرة التي جمعت بين الفرح والعمل الإنساني.

ووجه العريس رسالة إلى الشباب المقبلين على الزواج، داعيا إلى تبسيط مراسم الزواج وتخفيف التكاليف، ومحاولة مشاركة الفرح مع الآخرين بما يضيف قيمة إنسانية للمناسبة.