سقط بطريقة صادمة.. سياسي إيطالي يحطم قطعة فنية نادرة بالصدفة (فيديو)

سجلت الكاميرات لحظة سقوط غير متوقعة لسياسي إيطالي خلال مشاركته في حفل استقبال رسمي بالعاصمة روما، بعدما فقد توازنه أثناء نزوله الدرج واصطدم برأسه بنافذة زجاجية مزخرفة تحمل لوحة "ميثاق العمل" للفنان ماريو سيروني، ما أدى إلى تحطمها بالكامل.

ويظهر مقطع الفيديو إيمانويل كاني وهو يسير باتجاه قاعة وزارة المشاريع والعلامة الوطنية "صنع في إيطاليا"، محاولا تدارك اختلال توازنه قبل أن يرتطم بقوة بالنافذة، وسط ذهول الحضور الذين توقفوا عن أحاديثهم بعد سماع صوت تحطم الزجاج، بحسب ديلي ميل.

وأكد كاني أنه لم يصب بأي أذى، لكنه أعرب عن بالغ أسفه لما حدث للنافذة التي تعد عملاً فنيا نادرا لا يقدر بثمن، وجرى عرضها للمرة الأولى عام 1932 عندما كان المبنى مقرا لوزارة الشركات الفاشية.

اللوحة المكسورة كانت تجسد مجموعة من الأشخاص يمارسون أعمالا يدوية وفنية، وتعد من أبرز إبداعات الفنان المستقبلي ماريو سيروني، الذي اشتهر بابتكار جداريات وزجاج معشق وقطع فنية في المباني الحكومية الإيطالية، رغم ارتباط اسمه بدعم نظام موسوليني.

ويرى خبراء الفن أن تدمير هذه النافذة يعد خسارة كبيرة، إذ تمثل قطعة تاريخية مهمة تعكس ملامح الحركة الفنية في إيطاليا خلال القرن العشرين.

اقرأ أيضا:

عرض منزل طفولة الرئيس ترامب للبيع.. لن تتوقع السعر- (صور)

"من وحي مسلسل ورد وشوكولاتة ".. لماذا يخون بعض الرجال زوجاتهم؟

يتابعها أقل من 700 شخص.. 8 معلومات عن جيلان الجباس خطيبة عمر مرموش

توقعات صادمة من ليلى عبد اللطيف: تسونامي وحرائق ووباء جديد يهدد العالم

10 صور لـ أول تلفزيون في العالم- لن تتخيل شكله