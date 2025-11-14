لا تقع في الفخ.. 10 نصائح ذهبية للتسوق الآمن في عروض البلاك فرايداي

مع اقتراب موسم البلاك فرايداي والذي يعتبر فرصة للحصول على تخفيضات، يزداد حماس المتسوقين، ولكن يجب قبل الشراء معرفة بعض النصائح لتجنب إهدار المال أو الوقوع ضحية للعروض الوهمية.

وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي" أبرز 10 نصائح مهمة قبل الشراء في عروض البلاك فرايداي، وفقا لموقع "goodhousekeeping".

-يجب تجهيز المنتجات التي تنوي شراءها وتدوينها في قائمة والاحتفاظ بها بها معك.

-إذا كنت تفضل الشراء عبر الإنترنت، فمن الضروري جدا التأكد من أن الموقع الذي تستخدمه هو الموقع الرسمي للمنتج.

-يجب أيضا الحذر من المواقع الوهمية، وبالإضافة إلى تجنب إدخال بيانات البطاقة الإئتمانية الخاصة بك في أي موقع غير موثوق به.

-من الضروري التاكد من مواصفات المنتج التي ترعب في شرائه للتأكد من سلامته.

-ينبغي التحقق من سعر المنتج أو السلعة قبل الخصم، لتجنب الوقوع في فخ العروض الوهمية.

-لضمان حقوقك ولتفعيل فترة الضمان يجب استلام فاتورة شراء رسمية وموثقة للمنتج، خاصة للأجهزة الإلكترونية.

-حاول مراجعة أسعار وعروض المنتج في أكثر من موقع أو متجر قبل اتخاذ قرار الشراء النهائي.

-لحماية أموالك، من الضروري بعد إتمام عملية الشراء بالبطاقة الائتمانية مراجعة الرصيد فورا، وفي حال ملاحظة أي تلاعب أو مبالغ مسحوبة إضافية، يجب إبلاغ البنك لتعطيل البطاقة

-وقبل إتمام الشراء، يجب التحقق جيدا من شروط الإرجاع والاستبدال، لكي تتمكن من تغيير أي منتج.

