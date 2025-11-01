5 نصائح لالتقاط أفضل الصور داخل المتحف المصري الكبير

كتب - محمود عبده :

زيارة المتحف المصري الكبير ليست مجرد نزهة بين أروقة التاريخ، بل تجربة بصرية وإنسانية تضعك أمام عبقرية المصري القديم وروعة إبداعه، حيث تتحول الكاميرا إلى أداة لتوثيق الجمال واستحضار روح الحضارة.

فالتصوير داخل هذا الصرح العالمي لا يعتمد على المهارة التقنية فقط، بل يحتاج إلى ذوق فني ووعي ثقافي يحول كل لقطة إلى قصة تحكي مجد مصر الخالد.

وفقًا لموقع Fotoware، إليك خمس نصائح تساعدك على التقاط صور احترافية داخل المتحف المصري الكبير.

التقط التفاصيل الصغيرة

لا تكتف باللقطات الواسعة أو الواجهات الضخمة، بل اقترب أكثر من النقوش والعيون المنحوتة وتفاصيل الحلي الملكية.

وهذه المشاهد الدقيقة تفتح نافذة على عالم الفن المصري القديم وتظهر دقته المذهلة التي تأسر النظر والخيال معا.

استغل الضوء الطبيعي

يتميز المتحف المصري الكبير بتصميم معماري فريد يسمح بتسلل الضوء الطبيعي بانسيابية مذهلة.

لذا اختر توقيت التصوير في الصباح الباكر أو قبل الغروب، حين تتلاقى أشعة الشمس مع ظلال الأعمدة والزوايا، لتمنح صورك عمقا دراميا لا تكرره عدسة أخرى.

استثمر الخلفية الذهبية للبوابات الزجاجية

تعد الواجهات الزجاجية للمتحف فرصة فنية استثنائية، إذ تعكس الضوء بانسجام رائع مع خلفية أهرامات الجيزة في الأفق.

جرب التقاط صور تدمج بين انعكاس الزجاج وامتداد الأهرامات لتصنع مشهدا يوحد بين الماضي والحاضر في إطار واحد نابض بالجمال.

زاوية الارتفاع المنخفض

عند تصوير التماثيل العملاقة مثل تمثال رمسيس الثاني، جرب التقاط الصورة من زاوية منخفضة لتضفي على المشهد إحساسا بالعظمة والهيبة.

وهذه الزاوية تبرز تفاصيل التكوين وتظهر حجم الإبداع الذي صنعه المصري القديم، فتجعل الصورة تحكي قصة الخلود.

التقط أقل.. وتأمل أكثر

الاحتراف في التصوير لا يعني التقاط مئات الصور، بل اختيار اللقطة التي تنطق بمعنى.

خذ وقتك في التأمل قبل أن تضغط على زر التصوير، واجعل كل لقطة تحكي قصة أو فكرة، لا مجرد منظر عابر.

