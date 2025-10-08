إعلان

مراهق يطلب من ChatGPT خطة لقتل صديقه.. والـAi يبلغ الشرطة

كتب : محمود عبده :

09:30 م 08/10/2025

الشرطة في ولاية فلوريدا

ألقت الشرطة في ولاية فلوريدا القبض على مراهق يبلغ من العمر 13 عاما، بعد أن طلب من نظام الذكاء الاصطناعي "ChatGPT" خطة مفصلة لقتل زميله في الفصل، ما أثار حالة طوارئ أمنية داخل المدرسة، وأعاد الجدل حول دور التكنولوجيا في مراقبة سلوك الطلاب.

وبحسب ما أعلنته شرطة مقاطعة فولوسيا، فإن وحدة الموارد الأمنية في مدرسة Southwestern Middle School بمدينة ديلاند، تلقت بلاغا عاجلا من نظام رقابي يدعى Gaggle، وهو برنامج يستخدم لرصد ما يكتبه الطلاب في الحسابات والمنصات المدرسية.

وقد كشف النظام أن الطالب كتب في إحدى محادثاته مع ChatGPT:"كيف أقتل صديقي في منتصف الفصل؟"، بحسب ما ذكره موقع "yahoo news".

فور تلقي البلاغ، تحركت قوة من الشرطة إلى المدرسة، حيث تم استجواب الطالب الذي اعترف بسؤاله للنظام، لكنه زعم أنه لم يكن جادا وأن ما كتبه كان بدافع المزاح إثر خلاف بسيط مع صديقه.

ورغم اعتذاره، أكدت السلطات أن مثل هذه العبارات لا يمكن التعامل معها كـ"نكات ثقيلة"، خاصة في بيئة مدرسية، موضحة أن التهديد بالعنف، حتى لو كان غير مقصود، يعد أمرا خطيرا لا يمكن تجاهله.

الحادثة أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما جددت النقاشات حول فعالية أدوات المراقبة الإلكترونية في المدارس، وحدود الخصوصية الرقمية للطلاب.

