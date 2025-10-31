إعلان

بعد اختيارها ضمن أجمل 50 وجه في الشرق الأوسط.. من هي زينب فياض؟

كتب : أسماء مرسي

02:30 م 31/10/2025
كتبت- أسماء مرسي:

أعلنت مجلة MOIVO عن قائمتها السنوية لأفضل 50 وجها في الشرق الأوسط لعام 2025، وجاء اسم زينب فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، ضمن الأسماء البارزة في القائمة.

في هذا الصدد، إليكم أبرز المعلومات عنها، وفقا لصفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

- اسمها زينب نصر فياض.

- ولدت عام 1993.

- تبلغ من العمر 32 عاما.

- تعمل كسيدة أعمال.

- والدتها الفنانة هيفاء وهبي.

- لديها ابنتان هما رهف ودانييلا من زواجها السابق من شعبان فواز.

- تتمتع زينب بقاعدة جماهيرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

- كما تهتم بمجال الجمال والموضة.

- تحرص على مشاركة صورها وأحدث أخبارها عبر صفحتها على إنستجرام.

- يتابعها على صفحتها بموقع "إنستجرام" 1.2 مليون شخص.

- تشتهر بإطلالاتها الأنيقة والساحرة التي تخطف بها الأنظار.


الكابشن زينب فياض من أجمل 50 وجه في الشرق الأوسط

زينب فياض الشرق الأوسط هيفاء وهبي

