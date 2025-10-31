لماذا تعض القطط أصحابها؟- 6 حقائق ستفاجئك

كتبت- أسماء مرسي:

هل تساءلت يوما عن سبب عض القطط لأصحابها؟، هذه السلوكيات شائعة وتكون طبيعية في معظم الحالات.

في السطور التالية، إليكم أبرز أسباب عض القطط، بالإضافة إلى طرق التعامل معها، وفقال لموقع "thevets".

التعبير عن الحب

تستخدم القطط أحيانا العض للتعبير عن المودة، وعادة ما تكون هذه العضات خفيفة وغير مؤذية، كما يمكن أن تلجأ إليها لجذب الانتباه أو طلب الطعام.

الخوف والقلق

تلجأ القطط للعض كوسيلة دفاعية عند الشعور بالتهديد، ويرافق ذلك علامات مثل الهسهسة، ومواء غريب، واتساع حدقة العين، وانحناء الجسم.

اللعب

أثناء اللعب، تُظهر القطط رد فعل مفاجئ بالعض نتيجة صراع داخلي بين الاستمتاع بالمداعبة وغرائز البقاء.

الإحباط

تلجأ القطط لهذا السلوك عند عدم فهم محاولاتها للتواصل أو عدم تلبيتها، مثل محاولة جذب الانتباه دون استجابة من صاحبها.

الضغوط الاجتماعية

تدخل قطة جديدة على منطقة قطة أخرى يسبب عدوانية وعضا، سواء تجاه القطة الجديدة أو تجاه صاحبها نتيجة التوتر.

المرض أو الألم

التغيرات المفاجئة في سلوك القطط، بما في ذلك العض، تشير إلى ألم أو مرض يحتاج إلى فحص بيطري، خاصة عند القطط الكبيرة في السن.

نصائح لتدريب القطط على التوقف عن العض:

- توفير ألعاب تفاعلية للقطة لتفريغ طاقتها بطريقة آمنة وطبيعية.

- تجنب اللعب العنيف، ولا تستخدم يديك أو قدميك كلعبة، بل اعتمد على الألعاب التي تحافظ على مسافة آمنة.

- كافئ القطط عندما تتصرف بلطف أو تمتنع عن العض، المكافآت تشجع السلوك الجيد.

- اتجنب العقاب، لأنه يزيد عدوانية القطة ويضر بعلاقتك بها.

