حفل زفاف بتورتة من الفراخ يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بعد انفصالها عن زوجها حسام عاشور.. من هي سارة أحمد؟

أثار حفل زفاف ابنة الدكتورة هبة قطب، خبيرة العلاقات الأسرية، حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول مقطع فيديو من الحفل ظهر خلاله قالب "تورتة" غير تقليدي مصنوع بالكامل من قطع الفراخ الفرايد تشيكن بدلًا من الكيك.

وظهرت الدكتورة هبة قطب برفقة العروسين وعدد من الحضور وهم يحتفلون بطريقة طريفة، وسط ضحك وتصفيق المدعوين، حيث تم تقديم "التورتة" المكونة من طبقات من "الفراخ" على شكل قالب الزفاف المعروف، ما أثار ردود فعل متباينة بين الجمهور.

فبينما اعتبر البعض الفكرة طريفة ومبتكرة وخارجة عن المألوف، رأى آخرون أنها غريبة وغير مناسبة لمناسبة رسمية مثل حفل الزفاف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، وانهالت التعليقات الساخرة والمندهشة من الفكرة غير المسبوقة.

اقرأ أيضا:

لن تتوقع.. تأثير تناول طبق الفول بالبيض صباحاً على صحة جسمك

ماذا يحدث لصحة الكبد عند شرب 3 أكواب من القهوة يوميًا؟

هذا ما يحدث لقلبك والسكر في الدم عند تناول الشاي والقهوة

بعد إصابة الفنانة إنجي عبدالله بورم في جذع المخ.. احذر هذه الأعراض



احذر هذه العلامة في الشتاء.. مؤشرا على ارتفاع الكوليسترول